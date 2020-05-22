Противники обустройства мегасвалки на границе Коми с Архангельской областью сделали еще один шаг к полной и безоговорочной победе над московскими мусорщиками: 20 мая в Яренске закрылся информационный центр экотехнопарка «Шиес».



Он был открыт утром 20 июня прошлого года перед самым началом «прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным. Ожидалось, что именно из Яренска будет прямое подключение к Москве, чтобы специально подготовленные люди произнесли какие-то слова в поддержку экотехнопарка на Шиесе. Ничего не вышло: еще до начала выступления президента, экоактивисты вынудили арендаторов повесить на инфоцентре замок, дабы уберечь его от погрома.

В тот же день «народная милиция» организовала проверку автотранспортных средств, направляющихся в райцентр Ленского района со стороны Коми, чтобы пресечь возможный завоз проплаченной мусорщиками массовки для телеэфира. Водители к такому досмотру отнеслись с пониманием. А полицейские удивительным образом куда-то исчезли, когда на дороге собралось более ста активистов…

Природу не обманешь

Правда, никакого «эко», ни «техно», а тем более «парка» на Шиесе построить не получилось. Хотя еще в прошлом году инициаторы авантюрной затеи по

обустройству самой крупной в Европе свалки для захоронения миллионов тонн опасных отходов пытались хотя бы сохранить какую-то видимость порядка на территории. Они стремились показать, что это место вполне пригодно для широкомасштабной хозяйственной деятельности, а потому регулярно подсыпались гравий и песок в заболоченные места. Но в этом году, похоже, решили, что уже хватит заниматься ерундой, ведь природу не обманешь. И болото никуда не денешь. Поэтому всю территорию обитания мусорщиков нынешней весной изрядно подтопило.

Никакой деятельности на Шиесе не ведется уже больше года. Тем не менее, здесь, в лесу, по-прежнему в огромном количестве (до ста человек) находятся работники московского частного охранного предприятия. Не дороговато ли их содержать? Хотя стеречь здесь особо нечего – общежитие, техника, курятник со свинарником да еще забор.

После десятков протестных акций, сотен заявлений экоактивистов в правоохранительные органы наконец-то появилось предписание о сносе незаконно возведенных на Шиесе построек. Однако пока они никуда не делись. До сих пор нет бумаг о том, кому все это добро принадлежит. Хотя какие могут быть документы, если официально было признано, что здесь ничего нет? На месте тех же бетонных плит находится лесная зона. Но рано или поздно со всем этим бардаком кому-то придется разбираться. Кроме того, обязательно должна быть проведена качественная рекультивация земель на этой территории.

Ни дня без скандалов

Несмотря на то, что на Шиесе приостановлена хозяйственная деятельность, а коммуна экоактивистов из-за пандемии коронавируса живет в режиме самоизоляции, без скандалов здесь не обходится. На этой неделе полицейские задержали двух коммунаров, у которых при себе не было документов. Хотя почему люди должны ходить в лес с паспортом? Железнодорожным транспортом молодые люди были доставлены в Урдому, где на них составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

Сами экоактивисты все происходящее называют провокацией, чьим-то «заказом». Почему-то никому нет дела до тех же чоповцев, которые ездят «туда-сюда» по России, не соблюдая положенных мер предосторожности. Отсюда по всей стране такой высокий процент заболевших из числа вахтовиков. Другой момент, который упорно не замечают надзорные органы: охранники по-прежнему демонстративно сжигают свои бытовые отходы, а фекалии сливают в болото.

По словам члена правления Комитета защиты Вычегды Виктора Вишневецкого, в ближайшее время экоактивисты ждут начала масштабных работ по восстановлению территории, занимаемой технопарком, и готовы к ним подключиться.

Сергей МОРОХИН.