Концертная и гастрольная жизнь вынужденно приостановлена, но музыканты не сидят сложа руки. На этой неделе артисты театра оперы и балета порадовали зрителей ярким музыкальным номером – выпустили клип на одну из самых популярных коми песен «Марьямоль» (стихи Геннадия Юшкова, музыка Вацлава Мастеницы).

В «яме его не видно»

В зажигательном клипе объединили солистов оперы, артистов балета, оркестра, а также руководство. Идея принадлежит директору театра Дмитрию Степанову, который в этом клипе играет на трубе. Его заместитель Сергей Фещенко – на ударных. Главный дирижер Роман Денисов играет на скрипке, а главный балетмейстер Марианна Рыжкина танцует с кастрюлей.

Как сообщили «Трибуне» в пресс-службе театра, Дмитрий Степанов по образованию трубач, закончил Московскую консерваторию им. Чайковского. Он иногда играет в спектаклях, «просто в яме его не видно» – к примеру, в балете «Лебединое озеро», в концертах симфонического оркестра.

Ищем новые формы

– Удивительно, как быстро прижилась эта новая идея – онлайн-концертов…

– Карантин заставляет искать новые формы творчества. STAYHOME – очень сложный жанр, требующий нестандартного подхода и очень высокого профессионализма, – рассказал главный дирижер театра оперы и балета Роман Денисов, который создал свою аранжировку и стал соавтором музыки этой композиции. – Почти все участники этого действа записывали видео самостоятельно на обычные мобильные телефоны или планшеты дома. Потом надо было все сложить, чтобы звучание максимально приблизить к студийному. Процесс был непростой, но очень интересный. В итоге получился мини-фильм «арочного строения» – своего рода мультижанр, где показаны почти все творческие составляющие музыкального театра.

«До и после»

– «Великий карантин» встряхнул весь мир. Театр закрыли во время крупнейшего культурного события – фестиваля «Сыктывкарса тулыс». Пришлось отменить шесть фестивальных вечеров – премьеры, выступления звездных гостей – это стало шоком для зрителей и артистов. Чуть позже пришлось отменить уже наши гастроли, которые планировались годами. Жизнь разделилась на «до» и «после». Однако к трудностям нашему театру не привыкать. Есть самое важное – дружный и талантливый коллектив, – не теряет оптимизма директор театра Дмитрий Степанов.

Екатерина МАКАРОВА.