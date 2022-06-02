Мы еще полетаем (Блиц от 3 июня)

В аэропорту Сыктывкара начали ремонт взлетной полосы. Стоимость работ – 131 млн рублей бюджетных средств. Работы продлятся до 31 июля.
Кроме того, правительство региона прорабатывает с Минтрансом России вопрос о выделении из федерального бюджета 5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на приобретение новых вертолетов и самолетов и ремонт других аэропортов республики.
Граждане, сдавайте анализы!
В Эжвинском районе столицы Коми открылась ПЦР-лаборатория. Это ускорит получение результатов тестирований, которые раньше проводились за пределами Коми.
В лаборатории при Эжвинской поликлинике будут диагностировать не только ковид, но и другие инфекционные заболевания, в том числе вирусные гепатиты. Стартовый объем – 500 проб в сутки, планируемый – 1000 проб.
Три тысячи – ветеранам
С 1 июля ветеранам боевых действий выплатят по три тысячи рублей.
Ежегодная выплата назначена в связи с празднованием Дня ветерана боевых действий, установленного в соответствии с указом главы Коми. Гражданам, которым по состоянию на 1 июля через Госуслуги предоставляются иные выплаты, решение о назначении средств принимается без подачи заявлений. В иных случаях граждане должны самостоятельно подать документы в территориальные центры по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения по месту жительства.
В школы вернут рыбий жир?
Такую возможность не исключил вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев.
Ученые выявили дефицит омега-3 полиненасыщенных жирных кислот у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Они предлагают вернуть практику выдачи рыбьего жира в детских садах и школах.
Осторожно, грызуны!
Фитосанитары республики предрекают увеличение популяции грызунов.
Специалисты обследовали поля практически во всех районах Коми и пришли к выводу: летом ожидается нашествие грызунов и проволочника. «Популяция грызунов увеличивалась на протяжении последних лет. Массовому их росту способствовали благоприятные условия зимовки, хороший урожай и благоприятная весна», – рассказала начальник отдела защиты растений филиала «Россельхозцентра» по РК Ольга Лысенкова.
С огнем шутки плохи
С начала лета в Коми вводится особый противопожарный режим.
С 1 июня такой режим вводится в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Печоре, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах. С 10 июня – в Усинске, Инте и Воркуте. На период действия особого режима на территориях населенных пунктов будут установлены дополнительные требования пожарной безопасности.
Резидентов прибыло
Воркутинское предприятие представило проект по утилизации покрышек и получило статус резидента Арктической зоны.
Проект «Сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация отходов 1-5 классов» начат 1 июня. В рамках него панируется обезвреживание (сжигание) покрышек и других видов отходов согласно полученной лицензии. В целом это уже 19-й резидент Арктической зоны России в Республике Коми.
За порчу ленточки – штраф
Депутаты Госсовета Коми одобрили многотысячные штрафы за осквернение георгиевской ленты.
В Коми продолжается обсуждение законопроекта о статусе георгиевской ленты: ее хотят приравнять к символу воинской славы. Если его примут, за осквернение символа можно будет получить большой штраф или даже уголовное наказание. Законопроект направлен на защиту георгиевской ленты как официального символа воинской славы. Накануне в Общественной палате региона предложили «вывести ленту из массового оборота», запретить ее использование в рекламе и продажу в магазинах.
В НАО появится День Печоры
Праздничную дату будут отмечать в последнее воскресенье августа.
Региональный закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Река Печора является источником водоснабжения для многих населенных пунктов округа, местом обитания и нереста ценных пород рыб, а также основной водной артерией региона. Длина реки составляет почти 2 тысячи км. День оленя местные депутаты решили переименовать в День оленевода.
Служить до пенсии
Госдума предлагает исключить верхний возрастной предел для желающих служить по контракту.
По действующему законодательству его вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армию по контракту смогут и те, кто старше, – до окончания трудоспособного возраста.