Мы еще полетаем (Блиц от 3 июня)

В аэропорту Сыктывкара начали ремонт взлетной полосы. Стоимость работ – 131 млн рублей бюджетных средств. Работы продлятся до 31 июля.

Кроме того, правительство региона прорабатывает с Минтрансом России вопрос о выделении из федерального бюджета 5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на приобретение новых вертолетов и самолетов и ремонт других аэропортов республики.

Граждане, сдавайте анализы!

В Эжвинском районе столицы Коми открылась ПЦР-лаборатория. Это ускорит получение результатов тестирований, которые раньше проводились за пределами Коми.

В лаборатории при Эжвинской поликлинике будут диагностировать не только ковид, но и другие инфекционные заболевания, в том числе вирусные гепатиты. Стартовый объем – 500 проб в сутки, планируемый – 1000 проб.

Три тысячи – ветеранам

С 1 июля ветеранам боевых действий выплатят по три тысячи рублей.

Ежегодная выплата назначена в связи с празднованием Дня ветерана боевых действий, установленного в соответствии с указом главы Коми. Гражданам, которым по состоянию на 1 июля через Госуслуги предоставляются иные выплаты, решение о назначении средств принимается без подачи заявлений. В иных случаях граждане должны самостоятельно подать документы в территориальные центры по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения по месту жительства.

В школы вернут рыбий жир?

Такую возможность не исключил вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев.

Ученые выявили дефицит омега-3 полиненасыщенных жирных кислот у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Они предлагают вернуть практику выдачи рыбьего жира в детских садах и школах.

Осторожно, грызуны!

Фитосанитары республики предрекают увеличение популяции грызунов.

Специалисты обследовали поля практически во всех районах Коми и пришли к выводу: летом ожидается нашествие грызунов и проволочника. «Популяция грызунов увеличивалась на протяжении последних лет. Массовому их росту способствовали благоприятные условия зимовки, хороший урожай и благоприятная весна», – рассказала начальник отдела защиты растений филиала «Россельхозцентра» по РК Ольга Лысенкова.

С огнем шутки плохи

С начала лета в Коми вводится особый противопожарный режим.

С 1 июня такой режим вводится в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Печоре, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах. С 10 июня – в Усинске, Инте и Воркуте. На период действия особого режима на территориях населенных пунктов будут установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Резидентов прибыло

Воркутинское предприятие представило проект по утилизации покрышек и получило статус резидента Арктической зоны.

Проект «Сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация отходов 1-5 классов» начат 1 июня. В рамках него панируется обезвреживание (сжигание) покрышек и других видов отходов согласно полученной лицензии. В целом это уже 19-й резидент Арктической зоны России в Республике Коми.

За порчу ленточки – штраф

Депутаты Госсовета Коми одобрили многотысячные штрафы за осквернение георгиевской ленты.

В Коми продолжается обсуждение законопроекта о статусе георгиевской ленты: ее хотят приравнять к символу воинской славы. Если его примут, за осквернение символа можно будет получить большой штраф или даже уголовное наказание. Законопроект направлен на защиту георгиевской ленты как официального символа воинской славы. Накануне в Общественной палате региона предложили «вывести ленту из массового оборота», запретить ее использование в рекламе и продажу в магазинах.

В НАО появится День Печоры

Праздничную дату будут отмечать в последнее воскресенье августа.

Региональный закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Река Печора является источником водоснабжения для многих населенных пунктов округа, местом обитания и нереста ценных пород рыб, а также основной водной артерией региона. Длина реки составляет почти 2 тысячи км. День оленя местные депутаты решили переименовать в День оленевода.

Служить до пенсии

Госдума предлагает исключить верхний возрастной предел для желающих служить по контракту.

По действующему законодательству его вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армию по контракту смогут и те, кто старше, – до окончания трудоспособного возраста.