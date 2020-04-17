Вчера, 16 апреля, в «Трибуну» позвонила пациентка Эжвинской городской больницы. Из-за безвылазного пребывания в больничных стенах женщина находится на грани нервного срыва.

По ее словам, лекарств ей не дают, а два теста, которые она сдавала на коронавирус, где-то «потерялись». Женщина подозревает, что в больнице ее заразили пневмококком, а теперь она опасается перевода в инфекционную больницу…

Полная изоляция

20 марта Мария Ивановна (имя и отчество изменены по этическим соображениям. – Ред.) приехала из Койгородского района в Эжвинскую больницу на плановую операцию. После операции у нее поднялась температура. Лечащий врач Петр Габов успокоил пациентку: мол, это всегда так бывает.

– Я жаловалась, но никто на меня внимания не обращал. Только медсестра Светлана Самойлова забеспокоилась и сообщила терапевту. Это было уже на пятый день. Терапевт послушала меня и сразу отправила на КТ, где выяснилось, что у меня пневмония, затемнения в двух легких. Думаю, меня заразили на операции.

Правда, кроме температуры 37-38, других признаков у меня не было. То есть ни насморка, ни кашля, дыхание не было затруднено. У меня взяли пробы на коронавирус, результат был отрицательный. Потом сделали второй тест, но ответ потеряли. Затем почему-то меня спустили вниз к инфицированным больным, я пролежала с ними несколько дней. Потом снова подняли на пятый этаж. Зачем нужно такое перемещение? Официальные СМИ сообщают: мол, «отрицательных» выписывают домой на карантин. 10 апреля я сдала уже четвертый тест на коронавирус, но результат снова потеряли.

Теперь на пятом этаже лежат со всех отделений и ждут результаты тестов. Таких, как я, в больнице около 40 человек. Нам никаких процедур не делают, лекарств не дают. Просто лежим уже почти месяц и чего-то ждем, – рассказывает Мария Ивановна.

«Перемешивают» больных и здоровых?

– Мой лечащий врач ко мне уже не приходит, говорит, что ему нечего сказать, – продолжает женщина. – Медсестры тоже ничего не сообщают. И вот нам сегодня утром сообщили: всех нас переведут в «инфекционку» Коми республиканской больницы. Вот чего мы дождались. Я не буду говорить за всех – у кого какие тесты, я не знаю. Но лично я сдавала четыре: два были отрицательные, два пропали. У меня нет никаких признаков респираторного заболевания, чувствую себя хорошо. Вот зачем меня хотят отвезти в «инфекционку»? Зачем вообще врачи «перемешивают» больных и здоровых?

Я туда не поеду! Только домой. Надену маску, перчатки, и меня может забрать сын, увезти в Койгородок, где буду одна жить в частном доме на самоизоляции. Дети уже взрослые, муж сейчас на вахте в другом городе. Если не отпустят домой, а будут переводить в «инфекционку», тогда я напишу эсэмэску, кто в этом виноват, и прыгну с пятого этажа. Потому что нервы у меня уже на пределе.

«Мы все устали»

Корреспондент «Трибуны» связался с главврачом Эжвинской больницы Алексеем Бирюковым. По его словам, он лично беседовал с Марией Ивановной и с другими пациентами, которые ждут результатов теста на COVID-19, и успокоил их. По его словам, они будут искать результаты прежних тестов либо сегодня сделают новые и будут решать, кого выписывать домой, а кого переводить в Коми республиканскую больницу.

– Алексей Александрович, куда и почему пропадают результаты тестов?

– Они никуда не пропадают. Просто у лаборатории объем работы запредельный. И вы тоже успокойте людей, все делается во благо больных.

– То есть ситуация под контролем?

– Естественно. Просто все устали – и мы, и пациенты. У всех такое эмоциональное состояние. Но мы обязательно разберемся, – заверил Алексей Бирюков.

Екатерина МАКАРОВА.

P.S. В тот же день, ближе к вечеру, Мария Ивановна снова позвонила в «Трибуну» и сообщила, что она немного успокоилась после того, как у нее в пятый (!) раз взяли анализ на коронавирус. А результаты предыдущих, по ее словам, так и не нашлись.