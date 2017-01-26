«Мы плакали от счастья» А вот бабушка «до сих пор в шоке»…

В сыктывкарской семье Ольги и Семена Денисовых родились тройняшки — два мальчика и девочка.



Ольга Денисова: «Два сыночка и лапочка-дочка».

На свет дети появились 11 января в Коми республиканском перинатальном центре. Дочка Дарина родилась в 11.26, в следующие две минуты появились ее братья — Дима и Алеша.

По словам врачей перинатального центра, рождение тройни в Сыктывкаре происходит не чаще, чем раз в три-четыре года.

На протяжении всей беременности Ольга Денисова находилась под наблюдением врачей. После рождения за малышами постоянно приглядывали. Спустя неделю новорожденных перевели в отделение реабилитации Коми республиканского перинатального центра. Сейчас малышей привозят к маме на кормление. Детки чувствуют себя хорошо, набирают вес. Когда закончатся все обследования, семья отправится домой.

— Что вы испытали, когда узнали, что носите под сердцем не одного, а сразу троих? — спрашиваю Ольгу.

— Мы с мужем плакали от счастья, — ответила она.

По словам Ольги Денисовой, в ее роду рождались двойняшки. У женщины есть два родных брата-близнеца. И в какой-то степени двойняшки не были неожиданностью.

— Но у нас получилось сразу трое. Конечно, все были удивлены. Бабушка до сих пор в шоке, — говорит Ольга.

На ранних сроках врачи ее сразу предупредили, что вынашивать троих будет трудно. Это и здоровье мамы, и здоровье малышей.

Теперь у супругов Денисовых хлопот заметно прибавилось. Но хлопоты эти приятные. Решили, что мужа от работы отрывать не станут — ему надо кормить большую семью. Родители будут помогать нянчиться.

— Кто-то, как это бывает обычно, из правительства республики, из мэрии поздравил вашу семью? Может быть, квартиру обещали подарить? — спрашиваю молодую маму.

— Никто не поздравлял. Только «материнский капитал» полагается, все по стандарту, — ответила она.

Екатерина МАКАРОВА.