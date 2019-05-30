Российские магазины могут обязать принимать у населения стеклянную и даже полимерную тару для вторичной переработки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают «Известия», уже дал распоряжение Минприроды, Минтруду и Минэкономразвития проработать этот вопрос.

Правительство должно внести свои предложения в Госдуму до 15 июня. Инициаторы считают, что ритейлеры должны платить по 5-7 рублей за пустую бутылку. А пилотные проекты по сбору тары могут запустить уже до конца года.

Это позволит сократить количество вредных отходов в стране, а кому-то и заработать. Люди постарше хорошо помнят, как в советские годы на сборе пустых бутылок подрабатывали «санитары природы». Среди них были не только желающие похмелиться, но и пенсионеры, студенты, малоимущие.