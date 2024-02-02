«Мы собрались не для полемики!» «Общественные слушания» в Ухте: почему организаторы нервничали, а мэр сильно горячился?

Два года назад, после завершения обустройства набережной Газовиков в Ухте (одного из масштабных проектов социального партнерства республики с газовиками), тогдашний гендиректор ООО «Газпромтрансгаз Ухта» Александр Гайворонский предложил властям продолжить работы.

Ухтинцы с энтузиазмом откликнулись на эту инициативу. Ведь территории, прилегающие к местной реке Чибью, рассекающей город по центру, давно требовали к себе внимания. Не зря в народе ее прозвали «речкой-вонючкой». Предполагалось продолжить очистку русла вплоть до впадения Чибью в Ухту, укрепить и обустроить берега и – главная фишка! – провести полную реконструкцию старого парка имени 40-летия ВЛКСМ. Парка, за которым опять же в народе давно закрепилось название «взрослого», в отличие от существующего в городе детского.

Администрация города предложение приняла. Но с оговоркой – ограничиться исключительно реконструкцией парка. Догадливые ухтинцы сообразили, что власть просто не решилась лезть в район местных «бразильских фавел» в прибрежной зоне от проспекта Космонавтов до улицы Октябрьской. Не потому, что там «бразильская» нищета, а потому, что там «ухтинские замашки» в отношениях с природоохранными и прочими законами. Но даже и усеченному проекту обрадовались: в городе будет фактически новый парк! Причем самый современный – в этом убеждала уже преображенная газовиками часть набережной.

Демократия по-ухтински

22 января в администрации города состоялось так называемое «общественное обсуждение» нового проекта. Назвать его «общественным» можно лишь с большой натяжкой: в зале, помимо чиновников и отдельных депутатов, присутствовало менее тридцати горожан. Видимо, потому что это мероприятие власть особо не афишировала и поздно сообщила о нем ухтинцам. Собственно, это давно устоявшийся (и не только в Ухте) формат «общественных слушаний», проводимых, как правило, формально, дабы соблюсти этикет мнимого «народовластия».

О Концепции реконструкции парка взялся рассказать руководитель администрации Магомед Османов. Хотя куда уместнее было бы выслушать либо проектировщиков, либо главных заказчиков проекта в лице представителей «Газпромтрансгаз Ухта». К сожалению, господин Османов явно не Цицерон – красноречие не входит в число многочисленных талантов ухтинского мэра. Наскоро сообщив, что проект стоит 700 миллионов рублей, будет реализовываться в три этапа: с 2024 по 2026 годы, соинвесторами выступят газовики, республика и местный бюджет, он с явным облечением предложил перейти к слайдам.

Однако публика не удовлетворилась скупыми и не всегда внятными пояснениями мэра – и началась элементарная перепалка. По непонятной причине Магомед Нурмагомедович с горячностью реагировал даже на самые невинные предложения и замечания. И вот тогда со стороны организаторов прозвучало сакраментальное: «Мы собрались здесь не для полемики!» Ну как здесь не вспомнить аналогичное из классики: «Госдума – не место для дискуссий»…

Нуждается в доработке

Разумеется, если бы организаторами обсуждения в лице Общественного совета были бы приглашены к дискуссии профессиональные архитекторы, проектировщики, художники, строители, коих в Ухте немало, она была бы более продуктивна. Но даже на этом сумбурном собрании со стороны горожан прозвучало немало дельных замечаний, направленных на совершенствование проекта. В частности, предложено сохранить в ее историческом виде входную группу парка со стороны Первомайской улицы. Вопросы вызывает и организация механизированной уборки парка, многие «красивости» которого не учитывают наших северных условий. Другими словами, проект, первый этап которого намечено осуществить уже в 2024 году, нуждается в доработке и поэтому требует общественного внимания.

А где же народ?

Это именно такая тема, которая в условиях непростой нынешней ситуации в стране могла бы объединить горожан. Возможно, это не вполне оценивает местная власть. Так, на насущный вопрос участника обсуждения, как будут затронуты интересы ухтинцев при реализации дорогого проекта в условиях особенно актуальной нынче темы рачительной экономии бюджетов всех уровней, мэр парировал: «Я в ваш карман не лезу!». Типа «не ваше это собачье дело…»… Такой ответ, мягко говоря, вызывает много «немягких» вопросов.

Ну, а самый острый вопрос, прозвучавший в финале мероприятия в администрации, задал присутствующим уже сам Магомед Османов: «Я думал, зал будет битком набит… Почему так мало людей пришло на обсуждение проекта?»

Тут народ переглянулся. Молча. И только самые несдержанные позволили себе хихикнуть. Осторожно – в кулачок…

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ.