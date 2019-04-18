«Мы стали жить дольше», — заявил губернатор Коми Сергей Гапликов

В минувший четверг глава республики выступил перед депутатами Госсовета РК с традиционным докладом о результатах деятельности правительства Коми за 2018 год.



Прежде всего губернатор напомнил о том, с чего начал прошлогодний доклад. О чувстве страха у некоторых коллег в различных государственных, муниципальных и представительных органах власти, который не позволял им выйти из зоны комфорта и работать на результат. Сейчас, по словам С. Гапликова, ситуация в этом смысле меняется.

Основу подобных докладов всегда составляли экономика, промышленность и финансы. Культура, спорт и экология – были некими «бантиками», украшавшими серьезный итоговый документ. Нынче все было наоборот. Добрые полчаса С. Гапликов посвятил успехам республики в национальном рейтинге внедрения ГТО (11 место по России), успехам российской команды по бенди в чемпионате мира в Швеции (в составе команды есть выходцы из Коми). А также достижению в области демографии (за пять предыдущих лет продолжительность жизни в Коми увеличилась, по словам главы, аж на два года и семь месяцев!).

«Мы не только стали жить дольше, но и активнее», — заверил С. Гапликов, приведя в пример созданные во всех муниципалитетах клубы активного долголетия.

Садики, школы, дороги

Из хороших новостей стоит назвать тысячу новых мест в детских садах для детей до трех лет, которые должны появиться в ближайшие три года, а также более трех тысяч новых ученических мест для школьников. «Окончательно решить вопрос второй смены планируем в течение пяти ближайших лет», — заявил глава.

В 2019-м муниципалитеты получат дополнительно более 24 млн рублей на то, чтобы привести к современным стандартам санитарно-бытовые условия сельских школ. (Переведя с казенного языка на разговорный – речь идет о том, чтобы к концу года во всех сельских школах появились наконец теплые

санузлы. Эту задачу поставил федеральный центр. И деньги, собственно, выделяет он же. С лета прошлого года вопрос под контро-лем премьер-министра Д. Медведева.)

В ходе реализации мероприятий Года наставничества, который объявлен в республике, планируется учредить ежегодный республиканский конкурс «Наставник года», с тремя денежными премиями по 1 миллиону рублей каждая.

По итогам прошлого года на промышленных предприятиях региона созданы и модернизированы свыше полутора тысяч рабочих мест. Регион, по мнению губернатора Коми, становится более привлекательным для инвесторов. В рамках социального партнерства в развитие территорий республики вложено почти 4 миллиарда рублей.

Продолжает работать «горячая линия» главы республики. За полтора года на нее поступило более 4,5 тысячи звонков. Зачастую люди спрашивают, куда им обратиться для решения тех или иных проблем.

390 миллионов рублей получит в этом году Сыктывкар на ремонт дорог.

Виктор ПРОТАСОВ.