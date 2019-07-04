Мясные продукты могут снова подорожать

Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут вырасти еще на 10%, сообщают «Известия».

Рост цен на мясо произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4-7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза.

По вопросу формирования цены возникла спорная ситуация. Предложения по урегулированию будет рассматривать правительство.