Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут вырасти еще на 10%, сообщают «Известия».
Рост цен на мясо произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.
Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4-7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза.
По вопросу формирования цены возникла спорная ситуация. Предложения по урегулированию будет рассматривать правительство.
Мясные продукты могут снова подорожать
Цены на мясо птицы, свинину и говядину могут вырасти еще на 10%, сообщают «Известия».