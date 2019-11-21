В 2013 году, выполняя программу по переселению из аварийного и ветхого жилья, прилузские чиновники переселили жительницу деревни Усть-Лопью Марину Козлову из развалюхи в новенький дом. К сожалению, радость была кратковременной: оказалось, что строители схалтурили. Буквально с первых дней новый дом начал гнить. Обогревательный котел, установленный в крохотной комнате, в зимнее время регулярно выходил из строя.

Многочисленные жалобы в местную администрацию, СЭС, прокуратуру, главе республики и в Народный фронт цели не достигли. Лишь во время очередных выборов эта скандальная история получила огласку. В итоге двое чиновников, отвечавших за строительство дома, оказались на скамье подсудимых, а новая власть постановила снести гнилой дом с лица земли.

Ломать – не строить

Марина Козлова четыре года промучилась в гнилом доме. С тех пор, когда его снесли, прошло еще два года. Ей пришлось обращаться в суд. В результате судебных разбирательств Прилузская администрация заключила с «новоселами» мировое соглашение, пообещав построить для них дом из бруса (срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2019 г.).

От дома, который снесли, остался только фундамент, а новый еще даже не начинали строить. Хотя срок исполнения судебного решения по мировому соглашению истекает уже через месяц.

Районную администрацию тоже можно понять: денег нет, а исполнители, напуганные уголовными делами, теперь всего боятся. И страхи эти, увы, небеспочвенны…

Дамоклов меч

Недавно в Прилузском районе осудили одного из руководителей, проработавшего всего 6 месяцев на ответственной должности, за то, что он подписал документ о приобретении на вторичном рынке жилья для переселенцев по завышенной цене. Суд установил, что себе осужденный не взял ни копейки, а жилье в деревне до него не строилось годами и не строится сейчас. Несколько раз до этого в отношении этого чиновника выносились отказные материалы и наказание не назначалось. Однако сюжет попал на один из российских телеканалов, тут же отреагировала прокуратура, и наказание все же последовало.

Возникает вопрос: как теперь будут развиваться события? Вероятно, очередной козел отпущения будет найден. Но что от этого получит семья Козловых? И стоит ли ждать неудачливым переселенцам нового жилья?

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.