На 200 рублей дороже (Блиц от 24 июня)

Комитет по тарифам Коми озвучил новую розничную цену для населения.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа), а также нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения обойдется населению почти на 200 рублей дороже, чем было – 5755,57 руб./тыс. куб.м.

Маткапитал на учебу

Почти 4,7 тысячи семей в Коми оплатили учебу детей в вузах и ссузах за счет материнского капитала.

Кроме того, направить материнский капитал можно на оплату проживания в студенческом общежитии, напоминает Пенсионный фонд России. Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуг или в МФЦ.

Очередные потери

В ходе спецоперации на территории Украины погибли уже 25 бойцов из Коми.

Об этом заявил глава региона во время выступления в Госсовете. «Республика Коми уже потеряла 25 достойных сынов. Очень горько и больно провожать в последний путь молодых, полных жизни ребят, сыновей, мужей, отцов, у которых остались семьи, маленькие дети», – отметил Владимир Уйба.

Придется объяснить…

В Минпросвещения намерены уточнить требования к знаниям учеников старшей школы.

По новым правилам предмет «История» будет считаться освоенным, если 11-классник сможет объяснить причины и следствия воссоединения Крыма с Россией и специальной военной операции в Украине. Такие нормы содержит проект приказа Минпросвещения, который уточняет Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

В России – новый праздник

В предпоследнее воскресенье июня будет отмечаться День народных художественных промыслов.

Соответствующий указ подписал 17 июня президент РФ Владимир Путин. По мнению авторов инициативы (это специалисты Минпромторга РФ), учреждение даты увеличит турпоток в регионы и поможет популяризации промыслов.

Туда не купишь билет

11 аэропортов страны останутся закрытыми до 30 июня.

Временный режим ограничения относится к аэропортам Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Летим на горку!

В период празднования «Усть-Цилемской горки» количество авиарейсов будет увеличено.

По поручению Минэкономразвития и промышленности Коми АО «Комиавиатранс» увеличит количество авиарейсов по маршруту Сыктывкар – Усть-Цильма – Сыктывкар в период проведения республиканского праздника. Дополнительные авиарейсы будут доступны 11 и 13 июля.

Рано паковать чемоданы

Число сертификатов на переселение с Крайнего Севера сократили до 190.

Глава Коми, выступая 23 июня в Госсовете республики с докладом об итогах работы правительства региона за 2021 год, проинформировал о том, что в 2021 году с Крайнего Севера переселили 178 семей, из федерального бюджета на эти цели было выделено 443,3 млн рублей.

В этом году хотят переселить 190 семей, на это потратят 577,4 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что в 2022-м будут переселены 218 семей.

В Жешарте построят водопровод…

Объект собираются ввести в строй уже в этом году.

Строительство двух трубопроводов подачи питьевой воды от водоочистной станции поселка Жешарт в Усть-Вымском районе включено в адресную инвестиционную программу республики на 2022-2024 годы. На это заложено 38 млн рублей. Протяженность нового водопровода из полиэтиленовых труб в две нитки составят 1266 м.

…а в Инте – газовую котельную

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит на эти цели 556 млн рублей.

Заявку на предоставление целевого займа из средств Фонда национального благосостояния одобрила правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Общая стоимость нового теплоисточника составляет 1,5 млрд рублей (с НДС).

15 тысяч – за одну собаку

Администрация Сысольского района заключила с предприятием контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев.

Контрактом предусмотрены как регулярные выезды по установленному графику, так и выезд на отлов бродячих собак по заявкам, поступающим от администрации района после жалоб местных жителей. Цена контракта составила 289 тысяч рублей.

Исходя из представленного коммерческого предложения, затраты на отлов, ветеринарные процедуры, содержание в течение 10 дней и возврат на прежнее место обитания животного составят примерно 15 740 рублей за одну особь.

Экзамены – на все сто

Подведены итоги ЕГЭ по истории и физике.

В Коми ЕГЭ по истории сдали 627 человек. 56 из них набрали высокие баллы – в диапазоне от 81 до 99. Ученик 11 класса школы № 35 города Воркуты Никанор Толстых получил по этому предмету 100 баллов. В ЕГЭ по физике приняли участие 542 выпускника. 29 из них стали высокобалльниками, то есть получили от 81 до 99 баллов. На 100 баллов экзамен сдал Павел Рочев, учащийся физматлицея.

Во дворе пропал… ковер

Один из похитителей решил украсить им свою квартиру.

Два жителя Емвы проходили мимо дома № 17 по улице Пушкина и увидели во дворе ковер размером два на три метра, висящий на металлическом турнике. Приятели вступили в преступный сговор и, незаметно скрутив ковер, унесли его в квартиру одного из них. Потерпевшему владельцу таким образом был причинен имущественный ущерб на сумму 4950 рублей. Суд назначил сообщникам наказание в виде 300 обязательных часов работ одному и 320 часов другому.

Больным – возместят

В Коми устанавливается новая категория получателей мер социальной поддержки – лица, находящиеся под диспансерным наблюдением.

Для них будет предусмотрено возмещение расходов на проезд к месту обследования и обратно. Компенсация расходов за счет регионального бюджета будет предоставляться за две поездки к месту обследования и обратно в течение года.