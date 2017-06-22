На Аныбской переправе появился новый понтонный мост

На этой неделе в Корткеросский район был доставлен наплавной мост, изготовленный на Архангельском судостроительном заводе.



Это многотонное сооружение по большой воде на Аныбскую переправу доставил экипаж теплохода «Василий Плахов». Прибывший понтонный мост заменит паромную переправу через реку Вычегда в районе поселка Подтыбок, тем самым соединит почти пять тысяч жителей левобережных сел Керес, поселка Уръель, деревень Лаборем, Эжол и усть-куломских сел Аныб, Руч и Деревянск с «большой землей».

— Новая переправа обеспечит бесперебойное сообщение как автотехники, так и пешеходов почти круглый год. Она будет демонтироваться только на время весеннего ледохода. Да и особых хлопот в обслуживании не будет, — говорит первый заместитель руководителя района Александр Артеев.

Протяженность моста — 136 метров, грузоподъемность — 44 тонны. Состоит он из трех понтонов. Для прохода маломерных судов предусмотрен пролет под грузовыми аппарелями левого берега.

Устанавливать новую переправу пока не позволяет достаточно высокий уровень воды в Вычегде, поэтому сроки установки конкретно не определены. Как только река войдет в русло, обуст-

роят дамбу, насыпи, протянут понтонные конструкции и подготовят мост к эксплуатации.

Наталья КОЛОДИНОВА.