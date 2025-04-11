На что жалуетесь, школяры? «Двойка» по поведению: ученики и родители поставили учителю незаслуженную отметку

Конфликты между учениками и педагогами, между учителями и родителями, к сожалению, не редкость. Порой эти разборки становятся настоящей бедой для школы. Некоторые коллективы стараются не выносить сор из избы. Однако учитель английского языка одной из сельских школ Коми решила рассказать «Трибуне» о своем горьком опыте.

Кукарекали и свистели

В начале февраля нынешнего года Елена Валентиновна (по этическим соображениям имя педагога изменено) узнала от администрации школы, что на нее поступила жалоба от родителей 9-го класса. Они предъявляли серьезные претензии учителю: мол, грубит, оскорбляет, угрожает ученикам и тому подобное.

– Это было очень неожиданно, – говорит Елена Валентиновна. – У меня были разные классы, разные случаи, но такой – впервые. На самом деле класс очень тяжелый. От них отказались несколько учителей до меня. Они доводили некоторых педагогов до слез.

По словам учительницы, девятиклассники не раз срывали уроки. Например, могли разлечься на парте, свистеть, кукарекать, ходить по классу во время занятий или выйти без разрешения. Кто-то постоянно разговаривал, не сдавал телефоны и все оттуда списывал. На замечания старшеклассники не реагировали, продолжая вести себя на уроке по-хамски.

Проблема еще и в том, что в этом классе только несколько человек соответствуют программе 9-го класса. Большая часть может претендовать лишь на слабые «тройки», а то и заслуживает «двоек». А так как третья четверть итоговая, родители пошли на шантаж – написали поклеп, чтобы «выбить» из учителя оценку повыше.

Что показала проверка

– Вы не пытались побеседовать с родителями «трудных» учеников?

– Приглашали, но они не пришли. У них есть возможность посещать мои уроки, но, к сожалению, не все родители в этом заинтересованы. Им легче использовать шантаж, наговоры на учителя. Видимо, раньше некоторым родителям удавалось манипулировать учителем и получать завышенную оценку. А со мной так не вышло, поэтому они пожаловались не только директору школы, но и отправили жалобу в местное управление образования и Минобраз Коми.

Елена Валентиновна рассказала, что некоторые родители подписали эту жалобу не глядя. В чем призналась одна из мам, она даже извинилась перед учительницей. Но осадок, конечно, остался. Ведь это удар по репутации, которая для педагога очень важна.

Была создана комиссия по урегулированию конфликта, куда вошли представители администрации школы и районного управления образования. Три недели комиссия посещала уроки английского языка в 9-м классе и никаких нарушений со стороны учителя не выявила. Наоборот, высоко оценила профессионализм Елены Валентиновны.

– Я ко всем ученикам отношусь одинаково. Мне важен положительный результат. Но в этом классе так быстро не получится. Необходимо дополнительно заниматься вне уроков, поскольку у некоторых пропущены знания за предыдущие годы, – считает Елена Валентиновна.

По ее словам, в этой истории есть и положительная сторона: проблемный класс взяли под контроль, и дети стали себя вести лучше.

Учителя – не обслуга!

Сейчас много говорят о правах ученика. Но при этом забывают о его обязанностях. Когда ученик провоцирует учителя, оскорбляет, да еще и снимает это на видео, не у каждого педагога выдерживают нервы. Бывает, что он срывается на ученика. И вот тогда уже с учителем разбираются по строгой форме.

– Нужно говорить о защите учителя и его репутации. Нельзя относиться к учителю как обслуживающему персоналу. Особенно это касается родителей, которые пытаются диктовать учителю, что делать, как оценивать знания. Ни в одной сфере, мне кажется, такого нет. Условно говоря, вы не можете прийти в больницу и указывать врачу, как ему надо лечить, какие лекарства назначать. А учитель – это тот человек, на которого родители пытаются надавить, добиваясь нужного результата. В моем случае я благодарна школе за то, что она объективно разбиралась в ситуации.

Екатерина МАКАРОВА.

Точка зрения ___________________________

Наши детки «играют» в буллинг. Почему взрослые интеллигентные люди вынуждены терпеть травлю и унижения со стороны подростков?

В начале 90-х, после универа, я случайно угодил в школу. И там пытался давать уроки прекрасного, однако мои воспитанники не брали.

Время было лихое, циничное. С первого же занятия 11-классники поразили меня своей половозрелой распущенностью. Помню, на задней парте двое парней азартно резались «в буру». А девочка у окна, похожая на мальчика, не таясь, целовалась с мальчиком, похожим на девочку. Поэтому свою педагогическую деятельность я начал с легких подзатыльников и шлепков. А особо строптивым акселератам назначал «стрелки» на пустыре возле школы. Причем эти здоровенные лбы не стеснялись приходить впятером на разборки.

Думаю, я был худшим учителем за всю историю образования в Коми. К счастью, этот педагогический кошмар длился недолго. И я уволился почти без позора, а главное, без уголовной статьи за рукоприкладство. Но навсегда запомнил это унизительное чувство беспомощности. Когда ощущаешь себя безоружным укротителем в тесной клетке. У тебя нет даже хлыста, а одна лишь указка, да и той бить нельзя – Песталоцци с Макаренко это запрещали.

Неукрощение строптивых

Поэтому про школьный буллинг я знаю не понаслышке. И очередные интернет-новости на эту тему лично меня не шокируют. Взять хотя бы свежие случаи. К примеру, в Архангельской области старшеклассник прямо на уроке с кулаками набросился на пожилую учительницу. Сорвал с нее очки и демонстративно растоптал ногами. Итог: женщина в больнице, ученика слегка пожурили.

В Москве учительницу английского языка ребята гоняли шваброй по классу, а потом надели ей на голову мусорную корзину. Причем жаловаться родителям она не рискнула, вероятно, зная про другую недавнюю историю: в Якутске отец ученика, недовольного «двойками» сына, в школьном коридоре нокаутировал классную руководительницу.

Судя по данным опросов, 70 процентов учителей подвергаются буллингу со стороны своих юных воспитанников. И хотя право педагогов «на защиту от всех форм физического и психического насилия» записано в Законе об образовании (ст. 47, ч. 3), на практике это не работает. На самом деле никакой защиты у них нет.

Ты всех достал, Вовочка!

Дети, как известно, цветы нашей жизни. Но некоторые из них – с шипами, причем ядовитыми. В любой школе есть свой условный Вовочка, который годами терроризирует учителей и одноклассников.

Грабителями и убийцами не становятся в одночасье. Убийцы и насильники тоже были маленькими и когда-то сидели за партами. Уже в первом классе у них счастливо загорались глаза при виде чужих страданий и унижений.

И этот Вовочка – тоже природный садист. Таким уж он на свет уродился. По идее, его надо держать не в школе, а в тюремном карцере. Но в колонию строгого режима мальчуган попадет еще нескоро – малолеток в тюрьму не берут. Зато туда может запросто угодить ботанического вида учитель в очочках, если даст Вовочке подзатыльник. Мелкий гаденыш об этом прекрасно знает, поэтому вовсю куражится.

У ботаника есть только одно право – накатать докладную. Но типичная директор школы – пожилая, затюканная женщина. В ее взгляде читается: «Мне бы до пенсии дотянуть, два года осталось!»

Она боится начальства, скандала, огласки. Поэтому говорит: «Вовочка – это ребенок, а вы – педагог и обязаны найти к нему правильный подход». А правильный подход к Вовочке может быть только один – взять за шкирку и навсегда вывести за ворота школы. В идеале – проводить его еще и поджопником. Хотя это тоже строго запрещено Министерством образования.

Вовиных родителей в школу вызывать бесполезно. Папаша – конченый алкоголик, две судимости, включая убийство. Вовочка – его точная копия в детстве. А мать – просто визгливая хабалка. Если она и придет в школу, то, чего доброго, вцепится в горло учителю. Впрочем, стоит ли удивляться? У родителей-бультерьеров не бывает другого потомства. Только маленькие бультерьерчики, звереющие с каждым годом. И к нормальным детям их нельзя подпускать без намордника.

Территория страха

Впрочем, отдельными Вовочками проблема школьного буллинга не исчерпывается. Некоторые учителя тоже любят поиздеваться над школярами, причем выбирают, как правило, самых слабых – изгоев класса.

Но куда чаще одноклассники сами травят друг друга. Их жестокость не знает границ. А потом эти жуткие сцены они выкладывают в интернете.

И это не просто эксцессы. Буллинг стал явлением массовым. Многие учебные заведения превратились в территорию агрессии, страха и унижений.

Можно сколь угодно трындеть о «духовных скрепах», но это лишь громкие слова. В обществе уже давно воцарился культ насилия, а доброта, милосердие, эмпатия воспринимаются как признак слабости.

Что же касается школы, она – зеркало общества. То самое зеркало, куда мы, взрослые, иногда с ужасом заглядываем.

Владимир СУМАРОКОВ.