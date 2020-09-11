С 21 сентября станция Шиес снова станет пассажирской. Документ об этом появился 7 сентября. Приказ № 360 подписало руководство Росжелдора. Правда, эти изменения еще не отразились на сайте РЖД. Приобрести билеты онлайн до станции, прославившейся на всю страну, где собирались построить мусорный полигон, пока невозможно.

Казалось бы, несмотря на позитивные изменения, экологические активисты из Коми и Архангельской области отнеслись к этой новости скептически. Практически все оценивают это событие исключительно как пиар-ход нового архангельского губернатора Александра Цыбульского.

Почему запретили

Год назад, 25 июля 2019 г., пассажирские поезда перестали делать остановку на станции Шиес. Ее якобы перевели в разряд технических, поскольку там все равно нет жилых поселений. Такое решение выглядело, безусловно, политизированным. Ведь именно в 2018-2019 годах на эту станцию прибывало как никогда много пассажиров.

Все они – из совершенно разных регионов страны – ехали в Шиес, чтобы остановить там строительство полигона для мусора из Москвы. Зимой и летом 2019 года противостояние между экоактивистами и сторонниками полигона (строителями, охранниками) резко обострилось.

Буквально накануне закрытия станции там собралось наибольшее число экоактивистов. Это произошло 19-20 июня, когда люди рассчитывали, что во время «прямой линии» с Владимиром Путиным произойдет подключение с Шиесом. Разумеется, этого не случилось. Но для тех, кто отстаивал архангельские земли, стало ясно – у них есть мощная поддержка со всей страны. В те дни на нежилую станцию приехали около 700 человек.

Было очевидно, что число активистов с каждым новым конфликтом будет только увеличиваться. Поэтому, чтобы заблокировать доступ к Шиесу, РЖД в кооперации с «Экотехнопарком» прекратили туда продажу билетов и запретили посадку и высадку пассажиров.

При этом на жизнеобеспечении сотрудников «Экотехнопарка», полиции, ЧОП закрытие никак не сказалось. Туда весь год ежедневно, часто с нарушением условий выгрузки, доставляли продукты, горючее, стройматериалы. А вот активистам добираться до полигона стало труднее. Однако они все равно нашли выход. Отправлялись пешком, ехали на велосипедах, находили любые другие способы. Так что поток противников мусорного полигона за это время не уменьшился.

Вышли из доверия

Александра Цыбульского назначили врио губернатора в апреле 2020 года. И он тут же приписал себе заслугу в том, что на мусорном полигоне поставлен крест. Экоактивисты, боровшиеся против полигона с лета 2018 года, от такого цинизма опешили.

Не исключено, что Цыбульский поспособствовал возвращению остановки на Шиесе. Но именно активисты собирали сотни подписей за возвращение остановки, выходили с пикетами, продолжали блокировать стройку на самой станции.

Вся эта внезапная лояльность к экоактивистам Шиеса и шаги к примирению (выведение «Экотехнопарка» из разряда приоритетных проектов в Архангельской области и возвращение остановки) не могли быть совершены без одобрения Москвы.

Наталия БЕШКАРЕВА.