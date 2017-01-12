На дорогах Коми негде укрыться от холода

Из-за аномальных холодов в Коми в начале января с перебоями работал общественный транспорт, а владельцы авто выезжали на дороги с риском для жизни.

Попадешь — пропадешь

— Ухта—Печора — проблемная трасса. Мало того, что дорогу местами плохо чистят, так в случае беды и помощи не дождешься, — встревожен житель Усть-Цилемского района Андрей Поздеев. — Вдоль трассы практически нет связи, нет ни одной автозаправки, нет даже мелких кафе. Расстояние от Усть-Цильмы до Ухты более 400 километров. Как раз в морозные дни я ехал на машине из России. Вдоль федеральной трассы через каждые 20 километров организованы пункты обогрева и «кемпинги». Попадаешь в Коми — ничего этого нет.

— Пункты обогрева нужны как раз по трассе в сторону севера. Во время сильных морозов власти на местах и спасатели постоянно должны быть в режиме повышенной готовности, — рассуждает А. Поздеев. – По этой трассе передвигаются ижемцы, устьцилемы, печорцы, усинцы и нарьянмарцы.

Гарантий — никаких

— Сельчанам отдаленных районов часто приходится ездить в больницы Ухты и Сыктывкара. Часто ездят и студенты – на каникулы домой и обратно. Среди пассажиров люди с детьми, инвалиды, пожилые, больные. Когда я ехал после Рождества, температура на улице минус 46 градусов, на трассе увидел две сломавшиеся и оставленные легковушки, — рассказывает таксист, курсирующий по маршруту Ижма—Ухта, житель Ижмы Яков Семяшкин. — От Ухты до Малой Перы ловит лишь МТС, и то неуверенно, а дальше до Ижмы практически нет связи. Заправочная, помимо Ижмы, только в Ираеле. А в дороге часто случаются нештатные ситуации. Как можем мы своим пассажирам гарантировать безопасность?

Недавно на трассе от Ираеля в сторону Ижмы у таксиста заглохла машина. Связи нет, не дозвониться. Пришлось ждать попутку, дать водителю номера телефонов, чтобы он, как только по дороге появится связь, позвонил родственникам, а те организовали помощь.

Нечего ловить

Отсутствием пункта обогрева возмущена и сыктывкарка Клавдия Пьянкова.

— 2 января мы с семьей из четырех человек на «пятнашке» направились из Щельяюра домой в Сыктывкар. В затруднительную ситуацию попали по дороге Ираель—Ухта, на шестидесятом километре. Дорога была абсолютно не чищена, когда разъезжались со встречной машиной, дном машины зацепили сугроб. При этом соскочил ремень генератора, и аккумулятор сел. Вот и приехали!

Застрявшие путники всячески пытались остановить проезжавшие попутки, но тщетно. Никто не выручил, не остановился. Набирали «экстренный» номер до тех пор, пока от холода батарейки не сели. МЧС их вызов направил пожарно-спасательной службе. А на том конце провода девушка-оператор долго убеждала, что вызывать надо эвакуатор из Ухты.

Но от места происшествия до Ухты еще 80 километров. А люди тем временем уже почти окоченели.

— Из-за пустого разговора с оператором окончательно села батарея, — продолжает Клавдия Пьянкова. — Связалась с другого телефона, благо, нас четверо было. И опять заново объяснила нашу ситуацию. Почти через час помощь пришла из Малой Перы. Мы были от этой станции в 30 километрах и в пяти километрах от станции Вис, но там нет пожарной части. По словам приехавшего пожарного, начальство не разрешило отбуксировать нашу машину, поэтому взяли с собой лишь аккумулятор и направились в «пожарку» в Малую Перу отогреваться, подзарядиться. Нам там предложили горячий чай, обогреватель включили. Обратно до места «дислокации» нашей машины доставил на своей машине брат дежурившего пожарного. Оказывается, на всю часть был один дежурный, и он не мог покинуть пост. Мы очень благодарны нашим спасителям — братьям Пахомовым, Артему и Андрею.

Пять часов на морозе

— Когда после новогодних праздников из столицы возвращались в Печору, то увидели такую картину: возле Малой Перы перевернулся автомобиль, возле печорской станции Рыбница — сгоревшая фура, по трассе заметили еще парочку оставленных замороженных авто. Люди спасаются кто как может, — поведала жительница Печоры Тамара Смирнова.

— В самый пик морозов, с 5 на 6 января, на зимнике Печора—Усинск мы пять часов провели в сломанной машине и никаких спасателей так и не дождались! Друзья помогли, — поделилась своей бедой в соцсети жительница Печоры Надежда Копылова.

Наталья КОЛОДИНОВА.