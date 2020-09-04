В «Трибуну» обратился пенсионер из Эжвинского района столицы Николай Резников. По его словам, местные медики освоили новый метод лечения – дистанционный.

В прошлую пятницу, находясь на даче, Николай Петрович почувствовал сильное недомогание: подскочила температура, появился кашель. Пенсионер знает, что при этих симптомах больным не рекомендуется ходить в поликлинику, дабы не заражать других пациентов. Сам врио главы Владимир Уйба авторитетно утверждает, что в таких случаях нужно вызывать врача на дом – и помощь будет оказана.

Николай Резников позвонил в регистратуру, но там ему сказали, что вызовов очень много, поэтому ждать придется долго. Тем не менее, записали его адрес и телефон.

Через пару часов пенсионеру позвонил участковый врач. Он расспросил про симптомы: где и что болит? А потом стал предлагать лекарства. В свое время примерно так же, заочно, по телефону, «старец» Григорий Распутин лечил наследника престола Алексея. Но Резников – обычный пенсионер, поэтому он согласился ждать врача, который обещал приехать в ближайшее время.

Увы, ни в этот день, ни в субботу, ни в воскресенье Николай Резников ни врача, ни скорой помощи так и не дождался. В понедельник больному стало полегче, и он решил рассказать о «новом» методе работы поликлиники, внедряемом в Эжве, читателям газеты. Чтобы пенсионеры запасались лекарствами и не

надеялись на скорый приезд врача. Ведь наступает осень с ее простудами и гриппами, да и коронавирус никуда не ушел…