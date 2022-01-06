В новогоднюю ночь жители более 20-ти жилых домов в Печоре ждали не боя кремлевских курантов, а попросту замерзали из-за аварии на теплотрассе.

Экстренно прибывший в Печору глава Коми Владимир Уйба, как водится в таких случаях, провел совещание с участием всех ответственных за состояние инфраструктуры города. Но вряд ли «разбор полетов» был эффективен. Ведь чрезвычайная ситуация стала следствием не чьей-то грубой халатности, а результатом «долгого пути».

Тотальный износ

Проведший тревожную новогоднюю ночь в Печоре депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов отметил, что ремонтные работы осложнялись тотальной изношенностью инфраструктуры. При ликвидации одной дыры труба рвалась в полуметре…

– Проблема с коммунальными сетями в Коми стала системной, – считает депутат. – А ведь на Севере исправность тепловых коммуникаций – это залог выживания. Однако все, что может нынешняя власть – взвинчивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мы еще с прошлой зимы, когда Вуктыл замерзал, били во все колокола, предупреждали руководство Коми о грядущей катастрофе. Несмотря на заверения коммунальщиков, я со своей стороны направлю необходимые депутатские запросы, чтобы никто не ушел от ответственности за испорченный праздник жителей Печоры.

Верните наворованное!

В Коми тарифы на жилищно-коммунальные услуги одни из самых высоких в стране. Тем не менее, ситуация в коммунальной сфере с каждым годом лишь ухудшается.

Одна из причин – коррупция. Напомним, что в 2015 году после возбуждения уголовных дел в отношении бывших руководителей Коми было заявлено, что в тарифы ЖКХ на протяжении длительного времени была «вбита» коррупционная составляющая. Даже называлась конкретная цифра – 800 миллионов рублей. Эти наворованные деньги населению никто не вернул, хотя окружение тогдашнего главы Коми Сергея Гапликова обещало как-то отрегулировать этот вопрос. Из-за этой скандальной истории многие северяне попросту отказываются оплачивать коммуналку. Долги уже давно стали многомиллиардными!

Это коллапс

Другая причина коммунального коллапса – ветхое и аварийное жилье. Эту проблему власти не хотят или не могут решить. Еще в 2020 году Контрольно-счетная палата Коми представила отчет, из которого следовало, что работа по реализации программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья фактически не дала существенных результатов.

По данным на декабрь 2012 года общий объем жилищного фонда, признанного аварийным, составлял более 615 тысяч квадратных метров (3,1 процента от общего жилищного фонда). Спустя семь лет были те же 3,1 процента проблемного жилья, зато аварийным было признано уже более 660 тысяч квадратных метров.

Где рванет?

На сегодняшний день наиболее сложная ситуация в коммуналке Воркуты. В любой момент может выйти из строя Усинский водовод, который только латают и не более того, и тогда «столица мира» попросту вымерзнет за считанные сутки.

В Вуктыле после минувшей зимы республиканские власти обещали сделать выводы из своих ошибок. Но новая котельная в городе так и не появилась, хотя были громкие обещания. Вуктыльцы по-прежнему проявляют особый интерес к прогнозу погоды – они не хотят, как в прошлом году, два месяца жить в квартирах, стены которых покрывались инеем.

Уповая на природу

Вот и выходит, что вся надежда сейчас на то, что ближайшие два месяца не принесут сильных морозов. То есть приходится уповать лишь на милость природы. Но ведь долго так продолжаться не может. Когда чиновники наконец-то начнут выполнять свои прямые обязанности?

Впрочем, чиновники прекрасно знают, в чем главная причина всех коммунальных (и не только) бед Коми. Ситуация может измениться лишь в том случае, если федеральный центр перестанет смотреть на республику как на сырьевой придаток: в Москву уходит две трети собираемых здесь налогов. Фантастика, но при всем своем богатстве регион вынужден еще влезать и в кабальные коммерческие кредиты!

Однако нынешние хозяева Желтого дома, по большей части приехавшие из той самой Москвы, даже не рассматривают вариант обсуждения с Москвой вопроса справедливого распределения налогов. Им это надо?

Сергей МОРОХИН.

Фото БНК.