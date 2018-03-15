На казенном предприятии вспыхнул «мятеж»

В коллективе работников столичного муниципального казенного предприятия (МКП) «Дорожное хозяйство» произошел серьезный конфликт, который на этой неделе получил широкую огласку.

Письмецо в конверте

Выяснилось, что еще в январе этого года группа профсоюзных активистов обратилась с письмом в региональное управление ФСБ. По мнению активистов, руководитель предприятия Василий Лазуренко использует свои полномочия вопреки законным интересам работников. Он якобы совершает заведомо кабальные сделки, завышает данные об объемах проделанной работы, а в путевые листы вносит сведения об отработанном времени, значительно превышающем реальное. При этом, сообщалось в письме, работникам зарплату не повышают. Такая финансово-хозяйственная деятельность ведет к банкротству МКП «Дорожное хозяйство». И это может причинить ущерб бюджету города.

В управлении ФСБ письмо прочитали и ответили, что это не их полномочия. Посоветовали обращаться в прокуратуру, которая сейчас проводит проверку.

Отдельное письмо от работников ушло также в администрацию Сыктывкара. Профком просил провести совместное совещание, пригласив на него депутатов города и представителей от правительства Коми. Предлагался и ряд вопросов для обсуждения. В их числе — зарплата, заключение коллективного договора между администрацией и профсоюзом.

Через несколько дней председатель профкома Олег Володин получил ответ от заместителя руководителя столичной администрации Сергея Воронина. Тот сообщал, что назначена служебная проверка.

«Аффилированный» директор

Один из активистов профсоюза Георгий Борман рассказал «Трибуне», что отношения между руководителем Василием Лазуренко и профкомом сложные. Мол, директор сказал работникам: тот, кто вступит в профсоюз, не получит новой техники и вообще попадает в разряд неугодных.

— Рабочие «Дорожного хозяйства» продолжают настаивать на встрече с первыми лицами республики, представителями министерств, — сказал Георгий Борман. — Если же не будут услышаны, то люди пойдут на другие меры, вплоть до акции протеста.

Но самое основное требование — это смена руководителя.

— Нас не устраивает руководитель, аффилированный с администрацией города, — заявил Георгий Игоревич. — Мы хотим, чтобы это был человек, имеющий отношение к профсоюзу.

Отметим, что утверждение, будто Лазуренко — «аффилированный», выглядит довольно странно. Ведь он возглавляет муниципальное предприятие, которое финансируется из городской казны. Значит, мэрия и должна его контролировать.

В письме также говорилось, что профсоюзный актив предлагает расторгнуть договор с Василием Лазуренко и рассмотреть на должность директора кандидатуры Василия Исакова, Георгия Бормана и Николая Сосновского.

И если Исаков и Борман работают в «Дорожном хозяйстве», то Сосновский вообще не имеет никакого отношения к предприятию. К тому же о репутации последнего знает вся республика. Напомним, что, по приговору суда экс-глава Эжвы был наказан за превышение должностных полномочий по эпизодам с четырьмя квартирами.

Складывается впечатление, что весь сыр-бор и затевался только с одной целью — убрать прежнего директора и поставить «своего человека», пусть даже и ранее судимого.

У кого полномочия?

— Я считаю, что коллектив в «Дорожном хозяйстве» неплохой, работоспособный, — считает заместитель мэра Сергей Воронин. — С задачами справляются. Хотя, как и везде, есть недовольные. В связи с поступившим письмом мы запрашивали у директора предприятия объяснения и получили их.

Воронин предоставил редакции письмо, в котором даны подробные ответы. Приводим лишь короткие выдержки (в изложении).

По закону, заключать коллективный договор полномочна только та профсоюзная организация, которая объединяет более половины работников. В МКП «Дорожное хозяйство» на 28 декабря 2017 г. на учете состоит 25 членов профсоюза, то есть менее половины. В связи с непредоставлением иных документов предложение о вступлении в переговоры отклонено.

Условия федерального отраслевого соглашения по автомобильному и наземному пассажирскому транспорту на 2017-2019 гг. на МКП «Дорожное хозяйство» не распространяются.

Индексация зарплаты производилась последний раз с 1 января 2016 г. «Дорожное хозяйство» ходатайствовало перед администрацией об индексации заработной платы с 1 января 2018 г. на 5% и установлении минимальной тарифной ставки работника 1 разряда в размере 4766 руб. Ходатайство отклонено в связи с сокращением бюджетных ассигнований…

«Попытки дестабилизировать»

Как сообщил Сергей Воронин, вслед за обращением активистов профсоюза 12 марта на имя главы РК поступило и другое письмо — уже в поддержку Василия Лазуренко, под которым стоят 77 подписей рабочих: «Обратиться к вам нас вынудили непрекращающиеся попытки дестабилизировать работу…»

Рабочие пишут, что с удивлением узнали о «коллективном» требовании расторгнуть договор с Лазуренко и назначить на его место Исакова, Бормана или Сосновского. Никто с ними этих «требований» не обсуждал.

В четверг, когда верстался этот номер, состоялась встреча сторон, на которой присутствовали представители администрации Сыктывкара, активисты профсоюза и начальник Управления труда Минтруда Коми Владимир Бармашов.

19 марта на предприятии обсудят возможность заключения колдоговора, будет также проведена проверка по условиям труда и выплате зарплаты.

Людмила КУДРЯШОВА.