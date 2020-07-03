«Трибуна» с самого начала следит за «мусорной реформой» в Коми. Теперь уже ясно, что «реформа» свелась, по сути, к повышению тарифов и распилу денег частными фирмами. Предстанут ли организаторы «мутных» схем перед судом, пока неизвестно. Но, как минимум, без громких скандалов не обойдется…

Явный агент

«Реформа» стартовала с выбора регионального оператора. Таковым, с подачи руководства Коми, стала малоизвестная даже в Ухте управляющая компания «Ухтажилфонд». Причем деньги за утилизацию мусора мы платим «Ухтажилфонду» не напрямую, а через посредника – так называемого «платежного агента» в лице Коми энергосбытовой компании.

Согласно агентскому договору между КЭСК и «Ухтажилфондом», годовое вознаграждение агента составляет 5 процентов от полученной выручки. По подсчетам независимых экспертов, это около 100 млн рублей. Деньги немалые. При этом следует напомнить, что утвержденные правительством Коми тарифы в разы больше тех платежей, которые жители отдавали коммунальщикам до начала «мусорной реформы».

Народ, конечно, возмущается, а многие эксперты заявляют, что условия агентского договора не соответствуют требованиям законодательства. Но дальше разговоров дело не шло. Лишь Координационный совет управдомов (КСУ) Ухты решил разобраться в ситуации. В результате возникла судебная тяжба, которая длится уже год и четыре месяца…

Вне конкуренции

В марте 2019 года член КСУ Ухты Владимир Иванов обратился в Управление антимонопольной службы по Коми с просьбой выдать предписания о прекращении действия незаконного агентского договора. Однако служба УФАС региона отказалась рассматривать заявление. После этого общественник обратился в Арбитражный суд Коми, который отказал ему в иске. Но В. Иванов не согласился с мнением местных судей и подал жалобу в следующую инстанцию – Второй арбитражный апелляционный суд, который находится в Кирове.

3 марта с.г. суд второй инстанции отменил решение Арбитражного суда Коми и вынес свой вердикт. Решение Коми УФАС об отказе возбуждения дела по признакам нарушения ООО «Ухтажилфонд» и АО «КЭСК» требований Закона «О защите конкуренции» признано незаконным.

Когда наступит час расплаты?

УФАС региона в свою очередь обжаловал постановление суда второй инстанции в порядке кассации. На сей раз дело рассматривалось в Арбитражном суде Волго-Вятского округа (г. Н. Новгород). Кассационную жалобу подала и «Коми энергосбытовая компания». 29 июня 2020 года суд в Нижнем Новгороде оставил постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 05.03.2020 года без изменения, а кассационные жалобы Коми УФАС и АО «КЭСК» — без удовлетворения.

Казалось бы, точка в споре поставлена. Однако Владимир Иванов полагает, что на этой стадии ответчик и третье лицо не остановятся, тяжба будет продолжена в Верховном суде РФ. Сложившаяся практика показывает, что Верхсуд очень редко отменяет решения апелляционной инстанции, но это вряд ли остановит жалобщиков. По мнению В. Иванова, подача новой жалобы — лишь способ потянуть время. Ведь если решение будет исполнено, договор будет отменен, а тариф — пересчитан. Деньги придется возвращать населению, а это — грандиозный скандал…

Анатолий ПОЛЬКИН.