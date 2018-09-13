На Крайнем Севере «ставят опыты» по выращиванию морозостойких людей?

На этой неделе в «Трибуну» позвонили жители Усть-Цилемского района, которые пожаловались на холод в домах и общественных учреждениях, включая больницу и школу.

— У меня в больнице лежит родственница, — возмущенно рассказала нам пожилая устьцилемка. — Я отнесла ей всю теплую одежду, какую только могла. На ноги надела шерстяные носки, потому что она мерзнет, особенно ночью, когда температура опускается до трех градусов.

Руководство районной больницы подтвердило «Трибуне», что там действительно прохладно, но отопление должны вот-вот включить…

— Если честно, то мы на рабочем месте сидим с обогревателем, — подтвердила сотрудница другой медицинской организации.

Мы обратились и к руководству Усть-Цилемской школы.

— Да, у нас не включено отопление, хотя со дня на день обещают, — подтвердила заместитель директора по учебной работе Александра Поздеева. — Конечно, детям полагается ходить в сменной обуви, но, учитывая условия, мы пока не настаиваем на этом.

У Полярного круга

В администрации СП «Усть-Цильма» на наш вопрос о том, когда начнется отопительный сезон, ответили, что спрашивать об этом надо в КТК (тепловой компании).

Нелишне напомнить, что Усть-Цилемский район относится к районам Крайнего Севера, а само старинное село находится в 120 км от Полярного круга. И у соседей отопительный сезон уже начался.

Первыми запустили отопительную кампанию в Воркуте. По традиции там начинают подавать тепло в дома горожан ко Дню шахтера. В нынешнем году отопительный сезон в «заполярной кочегарке» стартовал 24 августа. 10 сентября тепло начали подавать в дома жителей Инты и Усинска.

В Ижемском районе центральная котельная тоже уже работает, хотя и не на полную мощность. Тепло понемногу подают в школу, детсад, больницу.

Интересный «эксперимент»

В четверг «Трибуне» удалось связаться с представителями КТК в Усть-Цильме.

— Согласно постановлению правительства России отопительный сезон начинают тогда, когда среднесуточная наружная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет не выше 8 градусов. И сегодня подключаем тепло, — ответил ведущий специалист КТК Николай Мяндин.

Вчера, 13 сентября, когда верстался номер, работники больницы сообщили в редакцию, что отопление подключили. Впрочем, жильцы окрестных домов, по их словам, потепления пока не ощутили.

…Сто лет назад Андрей Журавский выращивал в Усть-Цильме особые сорта растений, овощи, злаковые культуры, доказывая, что им не страшны северные условия. Теперь здесь выращивают, по-видимому, особо терпеливых и морозостойких людей. Никаких затрат при этих опытах не требуется.

Нина ВЕТЛУГИНА.