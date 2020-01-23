На краю пропасти (Криминал от 24 января)

В Ухте спецслужбы предотвратили суицид.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже, где после застолья нетрезвый супруг решил выброситься с балкона на мостовую. Целый час на балконе его удерживали супруга и приятель. Прибывшие по вызову спасатели вместе с пожарными сняли буяна с балкона и передали его медикам.

Померились силой с ледяным зверем

В Печоре школьники сломали ледовую фигуру на площади Победы.

Происшествие было зафиксировано видеокамерой. На записи видно, как несколько детей сначала катаются с горки, а после находят себе новое занятие – начинают ломать фигуру, установленную на площади. Школьники в течение нескольких минут пытаются повалить скульптуру изо льда. В итоге, когда им это удается, юные печорцы убегают в страхе быть наказанными. Сейчас известно, что фигуру сломали школьники 10-13 лет.

В техникуме искали мину

В Сыктывкаре из-за «подозрительного предмета» из учебного корпуса эвакуировали учащихся торгово-технологического техникума.

Во вторник в мусорном баке был обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину. На вызов приехали машины полиции, МЧС, скорой помощи и пожарных. Учащихся вывели из учебного здания и разместили в общежитии. Как оказалось, кто-то выбросил в мусорный бак радиоприемник, который стал причиной для эвакуации.

Подарок для милого дружка

Интинки украсили дом друга ворованной елкой.

В дежурную часть полиции Инты поступило сообщение от представителя управляющей компании, что со двора дома похищена искусственная ель с гирляндой. Как установили стражи порядка, воришками оказались две 20-летние девицы, пришедшие в гости к приятелю. Увидев, что квартира парня не украшена к Новому году, подружки решили скрасить ему жизнь, для чего утащили елку со двора. Ведется расследование.

Женщина «полезла в бутылку»

В Сысольском районе разгневанная супруга ударила мужа бутылкой по голове.

Судом установлено, что нетрезвая сельская жительница повздорила со своим супругом. Разозлившись на него, женщина схватила стеклянную бутылку и ударила мужа по голове. Мировой суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

Ни гаражей, ни денег

В Печоре председателя гаражного кооператива подозревают в мошенничестве.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году председатель гаражно-строительного кооператива заключил договор с одним из жителей на строительство гаражного бокса, получив 220 тысяч рублей. Аналогичным образом он обманул еще двух клиентов, заключив договоры на сумму 300 и 250 тысяч рублей. Однако гаражи не построены и по сей день. Возбуждено уголовное дело.