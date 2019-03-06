На месте старинного кладбища собираются построить две сауны и тренажерный зал для «качков»

Еще не стихли страсти вокруг отмененного генерального плана села Выльгорт (из-за этого владельцы земельных участков не могут строить жилье), как в райцентре вновь запахло скандалом. И тоже — вокруг земельного участка. На сей раз речь идет о возведении спорткомплекса в центре села.

Мамаши испугались

Вопрос этот впервые возник еще в 2017 году, когда стало известно, что некий частный инвестор намерен построить рядом с котельной и Домом культуры «Спортивный центр единоборств». Первыми возмутились молодые мамочки — они опасались, что снесут единственную игровую площадку в центре Выльгорта.

Администрация Сыктывдинского района через СМИ пояснила, что по проекту в спорткомплексе предполагаются зал на два бойцовских ковра с раздвижными трибунами, две сауны, причем одна с бассейном, кафе, тренажерный зал, раздевалки, медкабинет.

— Комплекс хотят построить между сценой на площади и котельной. Подрядчик заверил, что детскую площадку они почти не затронут, только четыре конструкции будут перенесены вглубь площадки, — прокомментировали ситуацию сыктывдинские власти. — Данный участок и ранее был запланирован под деловую застройку — культурные центры, офисы.

Не без скандала были проведены и общественные слушания. Выльгортцы не возражали против спортивного сооружения, но предложили построить его в другом месте, а не на главной площади райцентра. К примеру —в районе птицефабрики, СПТУ или на улице Рабочей, где идет снос аварийных зданий.

Ни в 2017 году, ни в 2018-м

к согласию не пришли. А на днях в редакцию «Трибуны» поступили документы, судя по которым что-либо строить на данном участке вообще нельзя. По крайней мере в ближайшие 20 лет.

Сакральное место

Общественники порылись в архивах и выяснили, что участок, выделенный под стройкомплекс, — место историческое, можно сказать, сакральное. До 1938 года здесь стояла трехглавая церковь, окруженная старинным кладбищем (возникло еще в 17-м веке).

В 1937 году власти Коми АССР передали церковь в распоряжение местного Совета — «для использования здания для звукового кинотеатра». Был даже составлен проект кинотеатра. Однако в итоге с храмом поступили совсем просто — его взорвали.

За последние годы общественники обращались с письмами в различные инстанции, среди которых прокуратура, республиканский штаб партии «Единая Россия», фонд «Покаяние», «Мемориал», Управление по охране объектов культурного наследия. А в августе прошлого года обращение было направлено в адрес Президента страны.

Власть оказалась глуха, однако усилия общественников не прошли даром. Им удалось добиться ответа на вопрос: что нужно делать, дабы остановить строительство?

Для этого нужно признать данный участок местом гражданских захоронений с 1693 по 1936 годы (выписки из метрических книг и другие документы о захоронении уже собраны) и обратиться в суд. Согласно ФЗ № 8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле» суд должен запретить строительство. Закон прямо гласит: строительство на данном месте запрещается в течение 80 лет.

Пока не поздно…

Общественники собрали пакет документов и направили в несколько инстанций, а в первую очередь — главе Совета района с просьбой рассмотреть вопрос о переносе строительства спорткомплекса в другое место. По их мнению, суд не сможет проигнорировать представленные документы.

К тому же прецедент в стране уже есть. В Чебоксарах при аналогичных обстоятельствах суд обязал остановить даже начатое строительство. В Выльгорте стройка еще не началась, хотя, по данным общественников, здесь вот-вот начнут забивать сваи.

Общественники также сообщили, что пакет документов они передали депутату Евгению Потолицыну, который уже обратился к прокурору района с просьбой разобраться в законности выделения участка под спорткомплекс.

Анатолий ПОЛЬКИН.