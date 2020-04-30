По данным Росстата, в первом квартале в Коми было возведено всего 30,2 тысячи квадратных метров жилых помещений (без учета индивидуального жилищного строительства – 27,3 тыс. кв. метров). Или 55 процентов к показателям за этот же период прошлого года.



В Северо-Западном федеральном округе ситуация со строительством жилья хуже чем у нас зафиксирована лишь в Мурманской (23,1 процента) и Вологодской (50 процентов) областях.

Для наглядности отметим, что жилая площадь в том же многоквартирном комплексе «Луч» в Сыктывкаре составляет 29,6 тысячи квадратных метров. Выходит, если грубо подсчитать, на всю республику за четверть года построили лишь один большой жилой дом, сравнимый с «Лучом».

Оснований для оживления жилищного рынка в регионе вообще не просматривается, поскольку отток населения из года в год только усиливается, особенно из Ухты, Инты и Воркуты, где последние три десятилетия наблюдается сворачивание хозяйственной деятельности. В той же Инте, где недавно закрылась последняя угольная шахта (в советское время их было пять), она вообще стремится к нулю.

Последние два года в столице, впервые в ее истории, фиксировалась небольшая, но все же убыль населения – примерно на 500 человек в год. В то же время активно велось строительство дешевого жилья, типа квартир-студий, рассчитанных в первую очередь на студентов и молодые семьи. Но из-за снижения покупательского спроса населения, вызванного экономическим спадом, этот сегмент рынка также заметно проседает.

С другой стороны, в последние несколько лет в Коми лихорадило и сам строительный бизнес, несколько крупных фирм, в первую очередь в Сыктывкаре, были вынуждены свернуть свою деятельность. Причем связано это не только с возросшей фискальной нагрузкой на бизнес, но и с особым «рвением» местных надзорных и правоохранительных органов.

Конечно, теперь в Коми по объективным причинам ежегодный ввод нового жилья уже не будет измеряться многими сотнями тысяч квадратных метров, как это наблюдалось в 60-80-е годы прошлого столетия. Тем не менее, спрос на жилье есть, и он весьма ощутимый, поскольку в регионе на данный момент более 660 тысяч квадратных метров жилья признано аварийным и цифра эта имеет тенденцию к росту. Куда расселять людей, а главное, за чей счет – непонятно.

Сергей МОРОХИН.