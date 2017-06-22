На общественных слушаниях столкнулись интересы капитала и обычных горожан

«Трибуна» уже рассказывала о ситуации с начавшейся застройкой свободной площадки на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская в сыктывкарском микрорайоне «Орбита».

Напомним, что свое время данная территория была в аренде у хозяев магазина «Ассорти», которые продали торговые площади московской сети «Пятерочка», а земля оказалась во владении компании «Ассорти-Плюс». Владельцы земли решили использовать территорию с выгодой — построить на ней высотное здание. Правда, жильцам окрестных домов сообщалось, что здесь будет построена большая автомобильная парковка.

Перспектива потерять хоть какой-то уголок для детских игр сначала вызвала недовольство у жителей, а после того, как прошел слух о возведении нового жилого комплекса «Республика», люди решили встать на защиту своего жизненного пространства. Создалась инициативная группа, которая провела большую «разведывательную» работу и выяснила, что слухи подкреплены проектами: жилье здесь строить будут. Но не сразу, а через три года. Земля через определенное время перейдет в собственность арендатору, а тот может делать с ней что угодно – хоть небоскреб возводить.

В результате во все инстанции пошли жалобы, организовывались митинги, собирались подписи под обращениями о прекращении строительства. После встречи жителей с представителями мэрии появилось требование о переводе участка земли из зоны, где разрешено строительство домов, в зону парковую. Инициативу жителей создать на месте пустыря зону отдыха поддержал глава РК Сергей Гапликов, а мэрия обратилась в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. Суд удовлетворил ходатайство и временно запретил строительство парковки в «Орбите», а также производить какие-либо регистрационные действия на спорном участке.



Интересы оказались несовместимы .

Стенка на стенку

В прошедшую пятницу в мэрии состоялись общественные слушания, на которых предполагалось найти приемлемое решение, которое бы удовлетворило и застройщика, и жителей «Орбиты». Формально обсуждался вопрос о переводе зоны Ж1 в зону Р5, причем голосования не предполагалось. Решение будет принимать Совет города в августе.

Стоит указать, что актовый зал администрации оказался заполненным полностью, не нашедшие мест стояли в проходе. Сразу после того, как руководитель Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов рассказал собравшимся о предложении о переводе участка земли из одной категории в другую, к микрофону «рванулся» представитель компании «Ассорти-Плюс».

Этот господин начал с запугивания жителей тем, что перевод земли и разрыв договора с компанией «Ассорти-Плюс» приведет к одному: не будет ни стройки, ни парка. По одной простой причине: нет у чиновников денег на благоустройство, о чем свидетельствует запрет на строительство жилого дома напротив Свято-Стефановского собора. Пустуют и многие другие территории. Эта мысль была воспринята залом молча: с фактами не спорят. А вот аргумент о том, почему компания решила устроить возле магазина парковку и парк, позабавила собравшихся. Оратор то ли оговорился, то ли проговорился: он заявил, что сумма аренды возрастет, если возле него появится большая парковка. Увеличится проходимость покупателей, а значит, возрастет и цена арендуемой площади. В качестве бонуса или доброй воли застройщика он заявил, что компания учла пожелания жителей и готова построить детскую площадку. А вот ежели землю отнимут, то не видать им благоустройства еще десять лет…

«Нас не будет, а парк останется»

В поддержку строительства парковки выступили сразу трое солидных людей с одной фамилией — Левин. Они представились предпринимателями, но оказалось, что жителями «Орбиты» эти деловые люди не являются. Их аргументы о том, что нужно поддерживать бизнес и не мешать строительству, вызвали жидкие аплодисменты с галерки: зал оказался разделенным на две части. А когда к микрофону попробовал прорваться представитель компании, ему просто не дали говорить. Микрофон из его рук выхватил житель микрорайона «Орбита» Петр Никифорук.

— Надо переводить участок в зону Р5. Нас не будет, а парковая зона останется, — сказал он, и зал разразился настоящей овацией. Аплодисментами поддержали собравшиеся и выступление депутата Госсовета Олега Михайлова. Он очень просто объяснил ситуацию:

— Сейчас все жители «Орбиты» — это заложники компании «Ассорти-Плюс». Она говорит: «Если переведете землю, то ничего не дождетесь. А если не будем переводить, тогда тут же мы построим парк». Но никто не запрещает компании сделать там и стоянку, и парк, когда там будет категория Р5. И все будут довольны.

Ищите, кому выгодно

Слушания закончились мирно: после того, как председатель президиума вице-мэр Наталья Хозяинова сообщила, что решение будет вынесено депутатами через два месяца, собравшиеся покинули зал. А вот интерес компании «Ассорти-Плюс» объяснил один из членов инициативной группы Станислав Штралер: «Их позиция всем понятна: статус земли Ж1 — самое важное для компании. Если она не будет переведена в зону Р5, то в дальнейшем участок перейдет в их собственность и они смогут ее продать».

Анатолий ПОЛЬКИН.