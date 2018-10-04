На окраине старинного села Лойма по ночам хозяйничают опасные хищники

Жительница деревни Карповская Елена Иевлева с нетерпением ждет зимы — с ее приходом она сможет по ночам спать спокойно, не опасаясь, что к ней в дом вломятся незваные лесные гости.

Деревня Карповская — это окраина села Лойма, по сути — хутор, который стоит в отдалении от центра. И сюда уже более месяца подряд наведывается семейство медведей. Сначала приходили мамаша с пестуном и малышом-первогодком: они поломали забор и объели боярышник, изломав ветки. Как в сказке Толстого, даже на скамейке перед окнами посидели: на ней остались следы лап самого младшего из Топтыгиных. А потом жители увидели и следы огромного самца — тот оставил их на местном пляже. Отметился зверь и в самом центре села.

Все медвежье семейство изрядно наследило во дворах домов — им приглянулся не только боярышник, но и черноплодная рябина, кустарники которой тоже сильно повреждены. У соседей Иевлевой — Андрея Помысова и Василия Михеева – медведи повредили заборы, съели то, что смогли накопать на грядках. Одним словом, нагнали на всех страху. Теперь по вечерам соседи свою собаку запускают в дом — от беды подальше.

Ночные гости приходят обычно поздним вечером, после одиннадцати — в это время в деревне отключается уличное освещение (сельская администрация экономит). Под покровом темноты медведи чувствуют себя как в лесу, по-хозяйски расхаживают по дворам.

Местная власть приглашала в Карповскую полицию, приезжали сюда и профессиональные охотники. Они даже устроили засаду, но косолапые гости в ту ночь почему-то обошли деревню стороной. На следующий день охотники уехали, а жители снова боятся наступления темноты, когда выходить из дома становится опасно.

Мужская половина деревни имеет ружья — могла бы и отпугнуть или даже подстрелить обнаглевших зверей, но стрелять в населенном пункте категорически запрещено. Иначе участковый просто отберет ружье, да еще и штраф наложит. Как считают деревенские мужики, в таких вот медвежьих углах надо разрешить местным охотникам применять при необходимости оружие. Пока же обитателям Карповки остается ждать зимы, когда медведи залягут в берлоги.

Борис ИЕВЛЕВ,

ветеран труда, Прилузский район.