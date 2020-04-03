По данным Роспотребнадзора, на 31 марта в Коми было официально зафиксировано 22 случая заражения, на 2 апреля — уже 56. По темпам роста числа заболевших мы уступаем только Москве.

Судя по тому, что в республике до сих пор нет в должном количестве элементарных марлевых повязок (многие сами их мастерят из подручных материалов), развитие событий не вызывает оптимизма. И как тут не вспомнить, что власти региона еще в 2016 году

обещали построить новую республиканскую инфекционную больницу к концу 2018 года, затем речь шла уже о том, что «надо потерпеть» до 2020 года, потом сроки ввода важного объекта отодвинулись к 2022 году.

Бедовый врач

16 марта из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) пришло подтверждение о наличии коронавируса у студента из Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Он был помещен в отдельный бокс Республиканской инфекционной больницы, где прошел полный курс лечения и вскоре был выписан. Тревожная информация отсутствовала недолго.

25 марта официально было подтверждено появление еще двух зараженных коронавирусом в Коми. Причем выявлены они были там, где их меньше всего ждали, — в Эжвинской больнице. Разносчиком вируса оказался врач, дочь которого в феврале путешествовала за границей. Сам он не посчитал первые симптомы чем-то серьезным, а потому исправно исполнял свои служебные обязанности, то есть ходил на работу, лечил пациентов, общался с широким кругом лиц. Сколько из них подхватило вирус, никто не знает.

Во попали!

По словам врача-хирурга Эжвинской больницы Андрея Гаврилова (его заявление было распространено в социальных сетях), с 25 марта там объявлен карантин, все подступы к медицинскому учреждению перекрыты. То есть сейчас «на осадном» положении находится около 300 человек. Первоначально планировалось, что карантин продлится две недели, но, скорее всего, дольше. А. Гаврилов сообщил, что медицинский персонал и пациенты живут «одной большой семьей», питаются из одноразовой посуды, все необходимые медицинские препараты и оборудование, в том числе аппараты ИВЛ (предназначены для искусственной вентиляции легких), имеются в нужном количестве. Врач не назвал цифру зараженных, но подтвердил, что их много.

Официально на момент подготовки номера в Коми коронавирус был выявлен у 55 человек. Пока нет данных о том, что он распространился за пределы Эжвинской больницы. Значит, есть надежда, что очаг инфекции локализован.

Где деньги взять?

В условиях полной неопределенности весьма гармонично выглядело окропление святой водой улиц Сыктывкара одним из священнослужителей: сие действо он производил из легкового автомобиля. Примечательно, что видео было снято на улице Коммунистической…

Конечно власти решили надеяться не только на божью помощь. На борьбу с коронавирусом региону необходимо порядка одного миллиарда рублей. Москва выделяет 122 миллиона рублей. Где изыскать основную сумму?

Вечером 30 марта состоялась чрезвычайная сессия Госсовета Коми, где депутаты утвердили изменения в республиканском бюджете.

В большом зале Госсовета присутствовали только парламентарии, живущие в Сыктывкаре, остальные народные избранники участвовали в работе сессии дистанционно. Экстренное заседание было вызвано необходимостью срочно перераспределить средства в региональном бюджете в пользу отрасли «Здравоохранение», чтобы правительство могло на законных основаниях направить их на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Расчеты Министерства здравоохранения озвучила зампред правительства — министр финансов Галина Рубцова.

Дополнительные средства (предварительно — 1 млрд руб.) пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, медицинских изделий и т.д. Эти средства будут компенсированы из федерального бюджета, отметила Г. Рубцова. Всего же, по ее словам, на мероприятия по борьбе с новым вирусом уже направлено 74 миллиона. Кроме того, будут реализовываться мероприятия по поддержке малого бизнеса в республике.

По данным Минздрава, только на закупку аппаратов ИВЛ необходим 291 млн рублей. На дополнительные выплаты медицинским работникам требуется еще 170 млн рублей.

В частности, за особые условия труда и дополнительную нагрузку врачам скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, установлены выплаты стимулирующего характера в размере 37 тысяч 220 рублей, врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам — 46525 рублей, среднему медперсоналу — 18610 рублей, фельдшерам, водителям, санитарам — 9305 рублей.

Кроме того, депутаты обсудили ситуацию с обеспечением медицинских учреждений средствами защиты (масками, одноразовыми халатами, антисептиками). В частности, Сергей Артеев рассказал, что в его адрес поступают сигналы и об отсутствии или недостаточном количестве в больницах элементарных бытовых вещей для медперсонала. «Врачам, медсестрам, санитаркам сейчас приходится проводить на работе все больше и больше времени, и, когда нет микроволновок, электрочайников и других предметов, работа, согласитесь, становится трудной».

Предъявите пропуск!

Вслед за чрезвычайной сессией парламента в Коми было фактически введено чрезвычайное положение, официально названное «режимом самоизоляции»: свободно можно перемещаться только по спецпропуску. Если его нет, то стражи правопорядка могут поинтересоваться причинами, по которым вы вышли на улицу. Можно свободно ходить только до ближайшего продовольственного магазина и аптеки, выгуливать собак в ста метрах от подъезда.

Судя по тому, как развивается пандемия коронавируса в странах Европы и в Москве, самоизоляция видится совсем не лишней. А куда деваться? Если вирус выйдет за пределы Эжвинского района столицы, мало никому не покажется. На всякий случай в Сыктывкаре сейчас готовятся дополнительные площади для размещения инфицированных.

«Парад суверенитетов»

События могут развиваться непредсказуемо, отсюда и неожиданное проявление своего рода «парада суверенитетов». Так, Ненецкий автономный округ, где пока не зафиксировано ни одного случая опасного заболевания, уже заявил, что временно перекрывает зимник, связывающий Усинск с Нарьян-Маром. Нечто подобное сейчас происходит во всех субъектах России. Сложнее всего будет, если свои границы перекроет Кировская область, откуда идут в Коми значительные объемы продовольствия.

Еще на прошлой неделе жители Удорского района обратились к руководителю местной администрации Николаю Жилину с просьбой организовать некое подобие санитарного пропускного пункта для всех приезжающих. Не знаем, как отнеслись к этой затее тамошние чиновники, а вот последнее решение главы Коми Сергея Гапликова явно чуть успокоит сельчан. С 1 апреля в Коми прекращены все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Исключение сделано лишь для служебного транспорта промышленных предприятий.

Ориентировочно вся эта «чрезвычайщина» продлится до 12 апреля. И это в лучшем случае.

Затянуть пояса

Людей пугает не только коронавирус. Жить-то как? По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), почти половина (42 процента) опрошенных, оставшись без работы, не смогут протянуть и месяца без займов. 26 процентов ответили, что могут продержаться меньше трех месяцев. Лишь каждый пятый сможет прожить на свои сбережения полгода и более.

В среднем накоплений у россиян хватит на 63 дня. Драматичнее всего ситуация складывается в семьях с тремя детьми, половина из которых живет в условиях хронического безденежья.

Поэтому в полный рост встает тема помощи государства своим гражданам в период борьбы с коронавирусом. Например, власти Москвы объявили, что пенсионерам старше 65 лет будет выплачено по четыре тысячи рублей. Половина суммы выдается сразу, а остальная — после победы над вирусом, но не всем. Выплат лишатся пенсионеры, нарушавшие запреты по самоизоляции, благо по Москве полно видеокамер. Слежение за всеми гражданами также осуществляется через сотовую связь. В Подмосковье «за послушание» пенсионерам обещали три тысячи.

Что касается Республики Коми, то этот вопрос, насколько известно, даже не обсуждался. Так же (кроме общих слов) не поднималась всерьез и тема поддержки малого и среднего бизнеса. По прогнозам специалистов, в конце апреля эпидемия пойдет на спад. Но впереди новый кризис — социально-экономический.

Сергей МОРОХИН.