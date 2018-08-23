На перевале Дятлова нашли обломок ракеты

Тайна трагедии, случившейся на Северном Урале в 1959 году, продолжает будоражить исследователей. «Трибуна» уже не раз писала о различных версиях — от криминальных до мистических. В том числе испытание секретного оружия и запуск ракеты.

Напомним, что группа туристов-лыжников из девяти человек под руководством студента Игоря Дятлова погибла в ночь на 2 февраля 1959 года. Тела молодых людей были найдены на значительном расстоянии друг от друга в обезображенном состоянии.

Как сообщает «МК», недавно с перевала Дятлова спустили металлическую деталь размерами примерно метр на метр. Возможно, это фрагмент ракеты. По мнению главы фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, найденный предмет может помочь в решении загадки смерти туристов в 1959 году.

Находка ждала исследователей целых десять лет. Странный предмет обнаружили еще в 2008 году, но тогда его не спустили с перевала, а только отметили место расположения на GPS-навигаторе.

Участники экспедиции затруднились определить, частью чего является найденный кусок металла. Однако во время обсуждений снимков находки в интернете чаще всего высказывалось мнение, что это обломок топливного бака ракеты. Вероятнее всего, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете УР-100.

Кунцевич отметил, что сейчас эта металлическая деталь доставлена в Екатеринбург, в штаб-квартиру дятловского фонда. «Мы обязательно будем привлекать экспертов, чтобы узнать точный состав металла и год его производства», — уточнил он.

Параллельно с «ракетной версией» бытует и другая — туристов убили шаманы. За то, что студенты вторглись на священную территорию горы Холатчахль, где манси проводили свои языческие ритуалы.

В СМИ появились сообщения о том, что радиолюбитель Валентин Дегтерев изучил две фотографии, которые были отсняты на найденный у погибших туристов фотоаппарат ФЭД. На одной из них, как он утверждает, изображены скала и пещера, на другой — участник группы, разглядывающий мансийское божество.

«В кустах хорошо видна фигура человека. Он одет в обычную для мансийцев одежду с капюшоном. Его никто не видит, но он внимательно наблюдает за теми, кто нарушил покой его богов», — пишет Дегтерев.