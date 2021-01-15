На прививку! В Коми началась вакцинация от COVID-19

Вакцинация против COVID-2019 началась в республике уже в декабре. На сегодня вакциной «Спутник V» привито около 400 медицинских работников и граждан из группы риска. С 11 января началась массовая вакцинация для всех желающих граждан в возрасте от 18 лет и без ограничения верхнего возрастного порога.

Сама по себе программа вакцинирования является прогрессивной и правильной, считает сыктывкарский врач-блогер Сергей Попов, однако вакцина «Спутник V», которую массово применяют по всей России, еще не до конца прошла испытания. Ее результативность и побочные действия оставляют много вопросов. И, к слову, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) не спешит регистрировать антиковидные вакцины. Пока в ее официальном списке лишь одна, и это не наш «Спутник V».

Покажи отметку в паспорте

Причина такого положения очевидна: подавляющее количество вакцин (в том числе российская) не прошли все обязательные этапы сертификации. Тем не менее, учитывая характер пандемии, многие государства начали «досрочную» вакцинацию. Россия – в числе первых.

Объявление о паспортизации антиковидной прививки на портале Госуслуг – непрозрачный намек на добровольно-принудительный характер вакцинации. Что-то подобное было в 90-х годах во время борьбы со вспышкой дифтерии. И тогда это было абсолютно оправданно. Во многих регионах локальные указы действуют до сих пор, что позволяет держать дифтерию «в узде». Антидифтерийный компонент входит в состав нескольких вакцин, которые давно проверены-перепроверены. «Спутник V» – новая и не до конца изученная вакцина. Тем не менее, без необходимой отметки в паспорте (сертификате) у многих теперь, надо полагать, будут возникать проблемы.

Уколоться и забыться

Разработка вакцины началась еще в периоды первых вспышек коронавируса в «нулевых» и начале «десятых» годов. Поскольку инфекцию тогда удалось локализовать, необходимость довести ее до ума отпала. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая изначально заявила о себе как суперконтагиозная, возродила интерес, и накопленные ранее сведения оказались как нельзя кстати. При должном финансировании вакцина быстро «дозрела». Но это только в кино вам покажут, как за пару-тройку недель можно создать полноценный препарат. В жизни обычно все иначе.

Метод действия вакцины достаточно инновационный – доставщиком антигена в человеческий организм выступает другой вирус, который называется «вектором». В его качестве выступает безопасный для человека аденовирус. Не все члены семейства аденовирусов вызывают ОРВИ, есть и безобидные. «Вектор» – доставщик из их числа. Это положительная сторона дела.

Отрицательная в том, что это двухкомпонентная вакцинация. В первую инъекцию вводится один антиген коронавируса, через 21 день – второй. Да, такой способ не новый – прививки в два, а то и в три захода используются давно. Яркий пример – вакцинация от клещевого энцефалита. Тем не менее, вирус клещевого энцефалита не вызывает эпидемии. А вот относительно коронавируса все больше данных за то, что он будет возвращаться в виде сезонной инфекции. И каждый раз в масштабе катастрофы! При таком раскладе двухкомпонентная вакцинация сроком в 42 дня, мягко говоря, не самая удобная вещь.

Еще один отрицательный момент – соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке вакцины. Даже относительно небольшие температурные колебания могут привести к ослаблению ее иммуногенных свойств и риску осложнений. Сухая форма «Спутника V» хранится при +2…+8 градусах, готовая – при -18 градусах. Не знаю почему, но согласно сообщениям в СМИ доставку в регионы решили проводить именно готовую форму. Это при нашей-то логистике! Будем надеяться, что холодовых контейнеров в стране достаточно.

К слову, уже известны случаи, когда записавшиеся на процедуру вакцинации не приходят в поликлинику. Из-за этого заранее размороженный к их приходу «Спутник V» приходится выкидывать. Ведь срок годности вакцины после размораживания – всего два часа.

В общем, делать прививку или нет, пока каждый решает сам. Со своей стороны, я лишь могу дать несколько простых правил подготовки к прививке, чтобы свести риски к минимуму. Итак:

— на время вакцинации не должно быть признаков ОРВИ минимум 2 недели;

— в течение месяца до прививки не должно быть обострений хронических заболеваний; нельзя злоупотреблять алкоголем за три дня до и после ввода вакцины в организм;

— будьте осторожны с тяжелой пищей и фастфудом;

— постарайтесь психологически подготовиться к прививке во избежание скачков давления и обмороков от переживаний;

— накануне прививки и на следующий день после принять антигистаминные препараты, особенно тем, кто предрасположен к аллергическим реакциям;

— после вакцинации в течение трех дней не рекомендуется посещать бани, сауны, не планируйте чрезмерные физические нагрузки.

Вакцинации не подлежат:

— Лица, переболевшие COVID-19, и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие IgМ и IgG к вирусу SARS-CoV-2;

— Лица, имеющие противопоказания к вакцинации: поливалентная аллергия, тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

— женщины беременные и планирующие беременность;

— женщины в период грудного вскармливания;

— лица в возрасте до 18 лет.

После того, как вы записались на вакцинацию, с вами свяжется регистратура поликлиники и назначит дату и время процедуры. От вас не потребуют ни справку об отсутствии ковида, ни результат теста на антитела (хотя сделать их можно для собственного спокойствия). В день прививки в поликлинике надо при себе иметь только паспорт. До процедуры заполняется анкета, где есть вопросы о перенесенном коронавирусе, контакте с больными, аллергических реакциях, предыдущих вакцинациях, наличии заболеваний, приеме лекарств за последний месяц. Затем следует осмотр у терапевта, который оценивает общее состояние здоровья пациента.

После заполнения документов и осмотра надо подождать еще 30 минут, чтобы вакцина разморозилась. После прививки возможны подъем температуры, головные боли, боли в мышцах. Жалобы могут появиться в течение двух-трех дней с момента вакцинации. Если состояние здоровья вас будет сильно беспокоить, то лучше вызывать доктора на дом.

На заметку!

В Сыктывкаре вакцинация проходит на базе поликлиники № 3. В день в две смены прививают примерно по 50 человек. Записаться на вакцинацию можно на сайте поликлиники или по телефонам call-центра – 40-99-09, 40-99-10, 40-99-11. Пока с объемом желающих получить прививку «Спутником V» в поликлинике справляются. В целом в Сыктывкар должно поступить около 30 тысяч доз вакцины. Этим объемом медики надеются охватить всех желающих.

Игорь ВОЛКОВ.