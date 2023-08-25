24 августа в Центре культурных инициатив «Югор» состоялось открытие фотовыставки Виктора Квасова.



Это первая персональная выставка 36-летнего инспектора Печоро-Илычского заповедника. Семь лет назад он перебрался из родного Сысольского района в Троицко-Печорский и сейчас живет в Якше, сопровождает туристов на плато Маньпупунер.

Виктор родился в поселке Заозерье и еще школьником при любой возможности ездил с лесниками в тайгу. По профессии он автомеханик, но по специальности так и не работал. Лес его стихия. Даже на своей страничке в «ВКонтакте» он написал: «Родной город – тайга Коми».

Однажды, увидев ролик о красотах Трооицко-Печорского района, он решился: собрал рюкзак и поехал в Якшу. Здесь он два года отработал на лосеферме. Ухаживал за лосятами, заготавливал корм взрослым сохатым и одновременно учился на инструктора-проводника по пешеходному туризму и трекингу. Наконец, юношеская мечта стать егерем осуществилась. И в личной жизни произошли перемены: Виктор встретил свою вторую половинку – Алену. Сегодня в семье подрастает сынок – юный турист, рыбак и лыжник.



Впервые Виктор поднялся на плато в 2018 году, с тех пор каменные столбы-великаны – его друзья. Он обязательно здоровается и общается с ними. Навещает даже, когда туристический сезон закрывается. Благодаря своей работе у него есть уникальная возможность видеть и снимать останцы в разное время года и при разных обстоятельствах: дождь, ветер, туман, мороз, сумерки, утро… В отличие от туристов, у которых время пребывания на плато строго ограничено, у Виктора его гораздо больше, поэтому каждый «болван» изучен им досконально: фотограф снял его с разных ракурсов.

Виктор не устает восхищаться природой Коми края. Летом – белыми ночами и радужными облаками, осенью – богатством красок горной тундры Северного Урала. Зимой – суровым великолепием северного сияния. Зима, к слову, нравится ему больше всего. В это время не досаждают гнус и палящее солнце.

Работа инспектора-фотографа, впрочем, это не только романтика, но и вполне прагматичные дела: проверка пропусков и разрешений у туристов (эти документы выдаются только дирекцией заповедника), вежливое выпроваживание и выписка штрафов «нелегалам». «Главная наша задача – охрана территории заповедника», – говорит он.

«Экспозиция выставки лишь приоткроет тайны мистического мира плато Маньпупунер. Представленные фотографии – это размышления автора о том, какое место занимает это уникальное природное достояние в современном мире и как взаимодействует с нами, с людьми, признавшими его одним из семи чудес России», – поясняют организаторы выставки, сотрудники Центра «Югор». На выставке можно будет узнать интересные факты, мифы и истории об этом геологическом объекте, а также с использованием очков виртуальной реальности «оказаться» на плато в режиме реального времени.

Шиш и Шиша

Жителям Коми фотограф Виктор Квасов, напомним, известен также своей серией о путешествии… сосновой шишки. Когда-то он сам придумал своего Шиша, приделал шишке ножки и ручки из проволоки, смастерил маленький рюкзачок и отправил его в первый поход. Серию фото стал выкладывать на своей страничке, и они моментально стали популярны, набирая тысячи «лайков». Шиш плавал у Виктора на самодельной лодке, ходил на лыжах, преодолевал ледяные торосы, грелся у костра, ночевал в пещерах… Потом у Шиша появилась подружка – модница Шиша, для которой Виктор, как заправский кутюрье, сшил несколько десятков платьиц. У семейной пары появились свой домик и самолет. И однажды они вместе поднялись на Манпупунер.

– На выставке будут ваши шишки? – поинтересовался корреспондент «Трибуны» у Виктора накануне вернисажа.

– Нет, но я думаю продолжить эту серию, – заверил фотограф.

Выставка продлится с 24 августа по 24 сентября.

Наша справка. Виктор Квасов – государственный инспектор Печоро-Илычского заповедника на плато Маньпупунер, действующий член Русского географического общества, участник и победитель различных фотоконкурсов. Его работы были представлены на выставке «Бескрайний Север» в Москве и в рамках проекта «Природа. Традиции. Люди», посвященного 100-летию со Дня образования Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге. В 2020 году В. Квасов победил во Всероссийском конкурсе «По своей природе» в номинации «Заповедные богатства глазами хранителя».

Игорь АРТЕМОВ.