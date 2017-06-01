С открытием каждого навигационного периода начинаются паромные страдания жителей глубинки. Об этом свидетельствуют многочисленные звонки в редакцию от возмущенных сельчан, проживающих на заречных территориях.

«Сели на мель»

— Еще зимой на встрече с населением поселка Уръель районные власти говорили: как только пройдет ледоход, сразу же наладят паромное сообщение через Аныбскую переправу, — рассказывает депутат поселения «Керес» Светлана Малышева. — Кроме того, чиновники обещали соединить два берега понтонным мостом. После ледохода прошел уже месяц, но ни парома, ни моста. Теперь уже власти говорят: мол, катер будет перевозить только пассажиров. Но как сельчане будут добираться 35 километров до берега? Не все имеют свои машины, а общественного транспорта здесь нет.

— Уже третий год районные власти не предпринимают мер по выходу из сложившейся ситуации, — сокрушается житель Уръеля Иван Козлов. — Жители труднодоступного поселения похожи на сироту, брошенную нерадивыми родителями.

Кстати, глава Минпромтранса Коми Николай Герасимов еще в начале года заявлял, что проблем с организацией перевозки людей и грузов через Аныбскую переправу в навигацию-2017 быть не должно.

Обезглавленный Керес

Помимо паромной проблемы у жителей Кереса возникла еще одна — поселение осталось без главы. Избранный на этот пост в конце прошлого года Василий Сазонович ушел в отставку.

Поредел и депутатский корпус поселения. От мандата отказались два народных избранника. Чуть раньше досрочно сложил с себя полномочия депутат райсовета, представляющий в Совете района интересы жителей поселения «Керес», Андрей Ванеев.

Сегодня, 2 июня, на очередном заседании восьми депутатам из своего числа предстоит избрать нового главу поселения.

Нашли «стрелочника»

В отчаянном положении оказались и жители сыктывкарского местечка Заречье. Надзорные органы запретили перевозить пассажиров на пароме через Сысолу.

— На прошлой неделе надзорные органы на некоторое время приостановили работу грузового парома. Это сказалось на жителях Заречья. Не смогла добраться в Заречье на вызов к больному машина скорой помощи. Медикам пришлось переправляться на другой берег на пассажирском катере, при этом они потеряли много времени, — возмущен староста Заречья Александр Козмеску. — Не было возможности переехать на машине и работникам полиции. А по обоим берегам выстроилась целая вереница машин жителей Заречья…

— В местечке Заречье проживают 10 инвалидов-колясочников, много семей с маленькими детьми, которым нужно постоянно переправляться в город, — продолжает А. Козмеску. — Как раз эта категория людей вынуждена была пользоваться услугами грузового парома. Для удобства они переезжали на автотранспорте на паромной площадке. А пассажирское судно не оборудовано для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, к тому же — неудобный причал. Даже взрослому здоровому человеку нужно наловчиться, чтобы спуститься или подняться по узкому трапу на катер, также преодолеть еще одну полосу препятствий — крутую лестницу в районе «Юг\ра», не говоря уже про детей, пожилых и мам с колясками.

С одной стороны, надзорные органы запретили вместе с техникой перевозить пассажиров, с другой — перевозчики (муниципальная власть и МКП «Жилкомсервис») не создали безопасные и необходимые условия для перевоза пассажиров. Неужели за столько лет перевозчики не смогли документы привести в порядок, получить лицензию на оказание услуг, а баржу-площадку оборудовать скамеечками, пассажиров обеспечить спасжилетами? Ведь пассажиров на пароме перевозили каждый год. Зато в этом году увеличили стоимость провоза личного автотранспорта сразу на 50 процентов!

— «Стрелочником» же сделали капитана парома — он работал в интересах пассажиров, а в результате стал фигурантом уголовного дела, — резюмировал староста Заречья.

Наталья КОЛОДИНОВА.