На «родине первого российского газа» могут закрыть единственную автозаправку

В советское время памятники Ленину ставили в самых «козырных местах». В сосногорском поселке Войвож тоже есть «свой» Ленин, но теперь он совсем обветшал. А ведь еще сравнительно недавно «вождь» был покрыт «золотой» краской, и все помнили, что Дом культуры, рядом с которым он был установлен в начале 70-х годов, был назван в честь нефтяников и газовиков, осваивавших природные богатства.

От рассвета…

Дом культуры, построенный в духе сталинского ампира в далеком 1948 году, удивляет основательностью, просторными помещениями и высоченными потолками. Да и сам поселок во многом был образцово-показательным. Здесь были своя поликлиника с узкими специалистами и со стационаром на 100 койко-мест, фельдшерско-акушерский пункт, Дом быта, общественная баня, цех пастеризации молока, профессионально-техническое училище… Именно в Войвоже в 60-х годах открылся первый в Коми плавательный бассейн «Дельфин».

Поселок появился и расцвел благодаря углеводородам. В 1942 году в здешних краях на Седьельском месторождении впервые в СССР началась промышленная добыча природного газа. С 1946 года пошла легкая бензинистая нефть. Для расширяющегося производства требовались новые рабочие руки. В 1959 году в Войвоже уже проживало более 10 тысяч человек. Жители поселка обеспечивали тогда пятую часть добычи газа в стране и треть добычи нефти на территории Коми АССР.

Во времена Советского Союза в тамошних местах велись также масштабные лесозаготовки. Продукция поставлялась в основном в республики Северного Кавказа. Был здесь и сажевый завод, выпускавший сырье для шинной и резинотехнической промышленности. В годы Великой Отечественной войны его работой живо интересовался сам верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Из исторических источников известно, что он лично просил тогдашнего начальника Ухтижемстроя генерал-лейтенанта Семена Бурдакова увеличить производство канальной сажи для нужд авиационной промышленности, что, разумеется, и было сделано.

За годы своей деятельности нефтегазодобывающее управление «Войвожнефть» добыло 12 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа и тем самым оставило заметный след в развитии не только Коми, но и всей страны.

…до заката

В постперестроечные годы сажевый завод, столбы дыма от которого были видны за многие километры, был закрыт. В тех местах, где раньше по черному от копоти снегу бегали черные зайцы, сегодня растет густой лес.

Не вписавшись в реалии нарождающегося капитализма, прекратило свое существование НГДУ «Войвожнефть». И началась совсем другая жизнь…

Рядом с поселком расположена единственная автозаправочная станция. Ходят разговоры, что ее могут закрыть из-за низкой рентабельности. Это же все-таки коммерческий, а не социальный объект. Если это случится, то за бензином придется ездить в Троицко-Печорск, расположенный в 70 километрах, или в Сосногорск, который находится еще дальше.

С какого-то времени и рейсовые автобусы в райцентр стали обузой для местной власти. Теперь для жителей Войвожа квотируются пять мест на мимо проходящий автобус, следующий из Троицко-Печорска в Сосногорск. Поди подгадай, чтобы не оказаться шестым. А еще надо ехать обратно и опять решать подобную «головоломку». Туда же в Сосногорск надо выезжать на прием к врачу или чтобы просто сдать анализы. Вместе с нефтью ушла из поселка и медицина.

В начале сентября по квартирам жителей Войвожа ходили коммерсанты и предлагали приобретать за 14 тысяч рублей фильтры для очистки воды. Знали куда приезжать. С качественной питьевой водой здесь просто беда, поскольку трубы проржавели. И с каждым годом ситуация только ухудшается.

Полная разруха

Сегодня в Войвоже проживает меньше трех тысяч человек. Поселок угасает. У кого есть возможность, навсегда уезжают из родных мест. Другие работают на вахтах, перебиваются случайными заработками.

Ветшает не только водопровод, но и вся инфраструктура. На месте брошенных полуразрушенных зданий образуются стихийные свалки.

Глядя на пятиэтажный «дом Спиридонова» (в свое время его построили по настоянию первого главы Коми), понимаешь, что содержать здание с каждым годом будет все сложнее. Дорогие и некачественные коммунальные услуги порождают цепочку неплатежей. Нет денег — нет и ремонтных работ.

Местные жители утверждают, что более-менее сносное жилье в поселке сегодня можно купить за 150-200 тысяч рублей. Цены обескураживают, как и то, что пустующими числятся уже порядка 140 жилых помещений.

Заложники «черного золота»

Принято считать, что проблемы Войвожа начались после падения добычи нефти. Это так, но не совсем. В целом в Коми объемы добываемых углеводородов начали снижаться еще в советское время. Сегодня выработана лишь половина месторождений. А та нефть, что еще остается в недрах, на две трети относится к трудно извлекаемой. Другое дело — соседний Ненецкий автономный округ, где степень выработанности разведанных месторождений составляет всего лишь 10 процентов, а для извлечения основных запасов не требуются высокие затраты.

Поэтому отчасти можно сказать, что в сегодняшних проблемах войвожцев виновата легкая нефть Большеземельской тундры. Нефтяники ушли дальше на Север. Но они могут и вернуться, если это будет им выгодно. Выгодно, например, в части налоговых послаблений и каких-то других преференций, которые могут предоставить местные власти. Увы, эта тема сейчас даже не обсуждается ни на уровне Сосногорского района, ни на республиканском. А ведь мировой опыт подсказывает, что наряду с крупными нефтяными компаниями могут мирно сосуществовать и малые, которые способны в том числе продлевать жизнь, казалось бы, уже отработанных нефтяных скважин.

Малый нефтяной бизнес существует в основном на кустарном уровне. В районе Войвожа частники в небольших количествах по-прежнему добывают нефть и вывозят на бензовозах в Ухту. Работают явно не в убыток. Уникальность местной нефти как раз в том и состоит, что она проста в своей переработке, а потому и не требует высоких затрат.

Будущее — в тумане

Периодически чиновники обнадеживают местных жителей. Например, в 2010 году тогдашний глава районной администрации Игорь Леонов торжественно объявил о том, что территория «поднялась с колен» и теперь есть средства, чтобы содержать бассейн «Дельфин», который до этого восемь лет находился в простое, и возрождать Войвож. Правда, вскоре бассейн вновь вернулся в свое привычное, то есть нерабочее состояние, а Игорь Леонов теперь является фигурантом громких уголовных дел.

Последний руководитель НГДУ «Войвожнефть» Николай Лушников, несмотря на то, что это предприятие давно не существует, убежден, что южная часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции по-прежнему остается высокоперспективным районом для открытия новых залежей углеводородного сырья и дальнейшей разработки существующих.

— Здешние запасы углеводородов выработаны лишь на треть, — говорит Николай Степанович. — Современные технологии позволяют возродить и развивать нефтянку, а вместе с ней и социальную сферу. Но не хватает самого главного, что было во времена СССР — государственного подхода к решению насущных вопросов. Поэтому люди сегодня не имеют возможности реализовать здесь свой трудовой потенциал.

Вообще, в регионе нет долгосрочной экономической политики по развитию малого бизнеса не только в сфере недропользования, но и в той же лесной отрасли, богатства которой, в отличие от углеводородов, неисчерпаемы.

Перемен ждет не только «родина первого российского газа» — Войвож, но и «родина первой российской нефти» и радия — поселок Водный в Ухтинском районе. В том же ряду поселок лесозаготовителей Усогорск в Удорском районе и другие некогда успешные советские проекты по развитию территории, которые в современных российских реалиях попросту потерялись. Будем надеяться, что не навсегда.

Сергей МОРОХИН.