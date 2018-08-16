На счету устькуломца Николая Чаланова пять спасенных жизней

Недавно начальник ГУ МЧС России по Республике Коми Александр Князев в торжественной обстановке вручил жителю Усть-Кулома Николаю Чаланову медаль «За спасение погибающих на водах».

Крики о помощи

Дом Николая Николаевича находится на берегу Вычегды, и когда весной река разливается, вода подступает чуть ли не к стенам дома. Так что обычно его лодка находится на привязи рядом с крыльцом.

В тот вечер 17 мая прошлого года Николай подзадержался во дворе и вдруг услышал, что на шедшей по реке лодке стих мотор, затем послышался глухой звук удара. За ивняком реку не было видно, но через пару минут он услышал крики: кто-то звал на помощь. Не раздумывая, Николай кинул в лодку спасательные жилеты, отвязал веревку и погнал лодку на протоку.

Выскочив на «большую воду», он увидел метрах в двухстах ниже по течению торчащий из реки нос лодки: вероятно, та наскочила на бревно, люди вылетели за борт, а тяжелый мотор потянул суденышко вниз. Бревно зацепилось за лодку и вместе с ней плыло по течению, а за него держалось трое мужчин.

Николай понимал, что в ледяной воде им долго не продержаться, поэтому стал по одному затаскивать мужчин за воротник в лодку. А вот достать третьего, цеплявшегося за дальний конец бревна, долго не удавалось. Николай все же сумел подогнать лодку поближе и подал утопающему весло, но тот настолько замерз и ослаб, что пальцы его не слушались. С большим трудом мужчину удалось подтянуть к лодке, а потом перетащить через борт.

Теперь требовалось побыстрее добраться до берега, чтобы в мокрой одежде мужики совсем не окоченели. Против быстрого течения — это было непросто, но Николай справился.

Был уже десятый час вечера, на берегу никого не оказалось, а мужики были сильно ослаблены и так замерзли, что сами не смогли выбраться из лодки. По счастливой случайности рядом оказалась работница местной скорой помощи Людмила Лапина. Она и помогла завершить эту «спасательную операцию».

Храбрый «афганец»

Николай Николаевич уже не первый раз спасает утопавших. Семь лет назад в такой же майский вечер на реке перевернулась лодка, в которой находилось двое мужчин. Николай вместе со своим соседом Анатолием Нестеровым сели в лодку и на веслах поплыли к месту ЧП. Минут через десять обоих бедолаг им удалось затащить в лодку.

Вообще-то храбрости Николаю Николаевичу не занимать. В 80-е ему довелось повоевать в Афганистане, где он был тяжело ранен в бою, после чего долго валялся в госпиталях. Награжден медалью «За боевые заслуги».

В свои 53 года Николай выглядит молодцом, а главное — всегда готов прийти на помощь.

Николай ЛЮТОЕВ.