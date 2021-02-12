Приняли присягу проживающие в столице Коми жители Болгарии, Германии, Азербайджана, Украины и Таджикистана. Среди них директор по лесообеспечению Монди СЛПК Аксель Бендер, постоянно проживающий в России с 2006 года.

«На Севере я более восьми лет. Приехал из Германии. Здесь обрел семью. Более всего ценю то, что, живя в Республике Коми, абсолютно уверен в своей безо-пасности, здесь спокойно, очень добродушные люди», — признался новоиспеченный россиянин. Иностранцы поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности на благо государства и общества, защищать свободу и независимость, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции. Главный документ, удостоверяющий личность, вручал «новичкам» заместитель начальника УМВД Александр Жолоб.

В 2020 году, как сообщают «Ведомости», российское гражданство получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем с начала века. Миграционная статистика МВД показывает, что предыдущий рекорд — более 500 тыс. выдач — был зафиксирован в стране в 2005 г.

Больше половины российских паспортов были выданы украинцам: на них пришлось 62,4% или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач. В основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (63,4 тыс. чел.), Казахстана (43,4 тыс. чел.), Армении (30,5 тыс. чел.) и Узбекистана (23,1 тыс. чел.).

Кроме того, гражданством обзавелись 203 жителя Германии, 148 американцев, 90 греков, 86 итальянцев и 78 французов. 1,2% всех выдач пришлись также на лиц без гражданства.