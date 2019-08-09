На Шиесе вновь пролилась кровь: люди в черной униформе и балаклавах жестоко избили противников мегасвалки

6 августа охранники обустраиваемой мегасвалки для захоронения миллионов тонн московских отходов на границе Коми с Архангельской областью напали на экоактивистов, трое из них были отвезены на «скорой помощи» в больницу.

Бочки раздора

Хотя с апреля в районе железнодорожной станции Шиес не ведутся работы по обустройству «полигона смерти», поскольку многочисленные экоактивисты заблокировали стройку, тем не менее, там находятся охранники, которым требуется горючее для техники и генератора, обеспечивающего светом общежитие и объекты инфраструктуры. Пять бочек с горючим и стали причиной очередной кровавой стычки.

«Гарант небезопасности»

В лесу, примерно в двух километрах от стройки, экоактивисты попытались приостановить движение тяжеловоза с бочками, чтобы определить законность провоза опасного груза через железную дорогу. Но с ними никто не намеревался даже разговаривать. Охранники в черной униформе и балаклавах из московского ЧОПа «Гарант безопасности» жестоко избили мирных граждан. Силы были неравны, поскольку полусотне молодчиков противостояли два десятка экоактивистов, более половины – женщины. Как обычно, полицейские находились над «схваткой» и безучастно наблюдали за происходящим.

Разумеется, после конфликта были написаны заявления в полицию об избиении в лесу российских граждан людьми в черном. Ожидаемо они окажутся «под сукном» полицейского начальства из Архангельской области, которое последовательно закрывает глаза на многочисленные правонарушения московских чоповцев.

Огненный экскаватор

Также на этой неделе в девяти километрах от поселка Мадмас (Усть-Вымский район) был сожжен экскаватор, который мусорщики попытались перегнать из Шиеса в Микунь, где находится производственная база подрядчиков, занимающихся обустройством мегасвалки. По словам местных жителей, скорее всего, это тот самый экскаватор, который в марте под покровом ночи разнес балок экоактивистов. В результате пострадал Владимир Когут, которого придавило к стенке балка ковшом, у него были повреждены восемь ребер и легкие. За это нападение опять же никто не понес ответственности, хотя все виновники опасного инцидента, который мог привести к летальному исходу, хорошо известны полиции.

В районе поджога экскаватора был замечен колесный вездеход Минприроды Коми. Надеемся, что ее представители находились там, чтобы определить ущерб, нанесенный окружающей среде экскаватором, который в буквальном смысле прокладывал себе путь, круша по пути деревья.

В поджоге экскаватора неизвестными не было никакого смысла: из-за высокой воды в реке Пилес он все равно бы не добрался до Мадмаса. Может, произошло самовозгорание? Хотя, если принять во внимание мартовскую историю, желающих к злополучной технике поднести спичку более чем достаточно из числа жителей Архангельской области и Коми.

Грязная история

Очередное обострение конфликта между экоактивистами и охранниками происходит на фоне разговоров о том, что нужно налаживать диалог между северянами и властями Москвы, выступающими главными бенефициарами обустройства крупнейшей в Европе опасной свалки. Хотя многим очевидно, что после многочисленных конфликтов такой диалог уже вряд ли возможен.

Поэтому сейчас просто сложно представить, как из этой в буквальном смысле грязной истории выпутается федеральная власть.Напомним, что Президент РФ Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области по полигону «Шиес». Доклад по этой теме должен быть представлен ему до 1 сентября 2019 года.

Кстати, Шиес уже перестал быть проблемой исключительно северян. Сегодня туда приезжают экоактивисты со всех уголков страны и мира.

Сергей МОРОХИН.