У Коми есть все шансы окончательно впасть в продовольственную зависимость от Кировской и Вологодской областей. Проблема эта зреет давно, и, как нетрудно догадаться, причина – деньги. А точнее, их отсутствие.

Киров-кормилец

Весной я побывал в отдаленном селе Большая Пысса в Удорском районе. Неприятно удивил тот факт, что в местном продовольственном магазине сплошь привозная продукция. И ладно – если бы из других районов Коми. Но везут товары в такую даль от наших географических соседей. А ведь когда-то Большая Пысса славилась своей молочной и мясной продукцией. В советское время здесь в местном колхозе держали до 700 оленей.

Теперь все позаброшено. Сельская глубинка не вписалась в дикий рынок, а государство еще и помогло все ликвидировать, как говорится, под корешок.

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На весь Удорский район сегодня осталась одна небольшая молочная ферма в селе Чернутьево, да и та выживает исключительно за счет привозных кормов.

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Но как так получается, что кировская продукция оказалась вполне даже конкурентной в условиях северного бездорожья и огромных расстояний? И почему тот же дикий периферийный капитализм для соседей оказался не таким уж и страшным?

Фактически банкроты

Ответ на этот вопрос можно было найти на одном неприметном заседании Общественной палаты Сыктывдинского района в селе Выльгорт, когда обсуждалось плачевное состояние двух пригородных сельскохозяйственных предприятий в селах Палевицы и Шошка. Понятно, что в советскую эпоху они процветали и развивались, сельчане имели возможность относительно хорошо зарабатывать, получить жилье или самим его построить – опять же при поддержке родного предприятия.

А сегодня эти предприятия фактически банкроты.

И давно бы закрылись, если бы не преданность делу. Сегодня это звучит пафосно, но так оно и есть.

Как неожиданно выяснилось прямо на совещании, в шошкинском ООО «Сыктывдинское» работники по три месяца не получали зарплату, вот-вот отключат электричество за неуплату, однако они готовы доить и вручную, то есть по-старинке.

ЧП республиканского масштаба

По словам члена Общественной палаты Игоря Бихерта, шошкинское предприятие (здесь содержится примерно 300 голов крупного рогатого скота) было фактически пущено на самотек, руководство не выходило на связь. Тем не менее доярки и скотники продолжали работать без денег, коровы у них были накормлены, подоены, фермы содержались в достойном порядке.

«Коллектив проявил истинную самоотверженность и преданность своему делу, при этом никто ни разу не получил поддержку на строительство домов. Люди никуда не жаловались, не обращались, боясь одного – закрытия предприятия, на котором работали их деды, отцы, а теперь они…», – отметил Игорь Бихерт.

Информация о долгах по зарплате и отключении электричества неприятно удивила представителей Минсельхоза Коми и АО «Комиагрокомплекса», куда входят ООО «Сыктывдинское» и «Палевицы». То есть они не знали, что творится в подведомственных им организациях. Соответственно информация о невыплате зарплат не попала в официальную статистику, а это уже ЧП республиканского уровня.

Уже после совещания стало известно, что сельчанам закрыли долги по зарплате, чиновники порешали вопросы и с энергетиками.

От молока одни убытки?

Главным поводом для совещания в Выльгорте стало обсуждаемое в кулуарах возможное свертывание молочного направления деятельности в Палевицах. Однако местные жители категорически против, ведь при таком раскладе следующим шагом станет ликвидация градообразующего предприятия.

Хотя все к этому как раз и идет, поскольку фермы в Палевицах были возведены на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия. Понятно, что после развала СССР никто в них денег не вкладывал, поэтому все разваливается естественным путем. Член Общественной палаты из села Часово Евгений Потолицын поинтересовался у чиновников: где деньги, которые выделялись Палевицкому хозяйству в 2019 году на возведение коровника на 450 голов? А кто его знает, где они. Нет денег, и пока не предвидится.

Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Ольга Чиликина, гендиректор АО «Коми холдинговая компания» и заместитель гендиректора АО «Агрокомплекс» Александр Туманов высказались в том духе, что сельчанам надо инвестиции заслужить. Министерство готово возмещать 65 процентов расходов после возведения тех же коровников, но где взять начальный капитал? Понятно, что ни один банк не даст кредит. Получается замкнутый круг. Это круг безденежья, из которого на сегодняшний день просто нет выхода.

Специалисты подсчитали, что здесь, в Коми, начинает окупаться дойное стадо от 500 и более голов. А ведь для него нужна кормовая база, техника, специалисты, которых еще надо как-то заинтересовать высокими зарплатами и благоустроенным жильем.

10 процентов – закон!

Нет сегодня волшебников, то есть инвесторов, готовых серьезно вкладываться в убыточное сельское хозяйство на территории, приравненной к Крайнему Северу. Тут никак не обойтись без прямой государственной поддержки, но такой вариант пока что в планы Минсельхоза Коми не входит. Да и не столь богато министерство с бюджетом примерно в 1,5 млрд рублей. Причем деньги эти надо распределить на всю республику.

Нет у профильного министерства средств для развития сельхозпредприятий, но помогают, как могут. По итогам прошлого года прибыль ООО «Палевицы» составила 31 млн рублей, а субсидий за это же время получено в размере 23 млн рублей.

В Коми на поддержку села выделяется чуть больше одного процента от республиканского бюджета, а в 90-е годы было 10 процентов! Причем эта цифра поддержки была закреплена на законодательном уровне – больше выделять селу средств можно, но никак не меньше. А сегодня интересы сельчан в Госсовете защищать практически некому.

Председатель Совета депутатов Сыктывдинского района Александр Шкодник кратко и четко высказал главную мысль: «Республика должна сама вложиться в сельское хозяйство». Но до него ли сегодня чиновникам при дырявом бюджете?

А тем временем все пока идет к тому, что вслед за закрытием мясокомбината в Сыктывкаре (случилось это в 2009 году), очередь может дойти и до местного молочного завода. Действительно, если самые ближайшие к городу сельхозпредприятия еле-еле сводят концы с концами, не имеют реальных источников для развития, то откуда же взяться молоку?

Для справки

Не родное, а привозное

Согласно официальным источникам, доля ввозимого в Республику Коми продовольствия достигает 85 процентов от объема общего потребления.

По данным Минсельхоза Коми за 2021 год за счет собственного производства было обеспечено 39 процентов потребляемого населением мяса, 26 процентов молока, 90 процентов картофеля, 35 процентов овощей и 49 процентов яиц. Есть все основания предполагать, что за последние два года эти показатели если и изменились, то незначительно.

Сергей МОРОХИН.