На Республиканском стадионе завершены основные строительно-монтажные работы на полях и трибунах. Об этом в ежедневном видеообращении к жителям Коми сообщил руководитель региона Владимир Уйба. До конца года работы на стадионе должны быть закончены.

«Завершен монтаж семи из восьми запланированных мачт освещения. Установка мачт — очень серьезная работа, которая требует отдельной подготовки. Предварительно требуется забетонировать основание, провести оснастку мачт», — рассказал руководитель региона о ходе работ.

Параллельно ведутся работы по устройству холодного водоснабжения ледовой арены. На южной, северной и западной трибунах идет монтаж металлоконструкций и покрытия, а также утепление и устройство фасада. Также проводится внутренняя отделка трибунных помещений.

«После реконструкции Сыктывкар получит современный объект для занятий сразу несколькими видами спорта, который будет доступен для всех жителей республики», — подчеркнул Владимир Уйба.