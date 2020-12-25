На стол – печорский засол! Почему Коми не Исландия, а туристы со всего мира не спешат к нам на запах «тухлятины»?

На этой неделе стало известно, что создана автономная некоммерческая организация – Агентство по развитию туризма и продвижению Республики Коми. Это уже вторая попытка «продвинуть» регион на туристическом рынке. Первая – с треском провалилась.



Напомним, что самостоятельное Агентство по туризму было создано в Коми в 2013 году. И просуществовало до конца 2015-го. Возглавивший регион Сергей Гапликов «слил» это ведомство с Министерством культуры. Но результатов как не было, так и нет: массовым туризмом в Коми пока не пахнет.

Фестиваль «с душком»

А ведь у нас есть что показать и чем удивить любителей экзотики. Нужно только использовать опыт других стран. Например, Исландии, где традиционно проводится международный гастрономический фестиваль, на котором всем желающим предлагается откушать пищу древних викингов. В частности, традиционное блюдо жителей северных территорий (в том числе и Коми) – «мясо с душком».

Исландцы, правда, используют мясо акулы, но способ приготовления тот же. Сырые куски складывают в специальные контейнеры с гравием. Затем, когда оно доходит до определенной стадии разложения, его подвешивают на крюки и оставляют на какое-то время проветриваться на свежем воздухе. Но даже современные методы приготовления хаукарля (так исландцы называют свой национальный деликатес) не способны вывести специфический душок.

У нас тоже делают похожий продукт с запашком, но только не из акульего мяса, а из обычной речной рыбы.

Кушать подано!

Помню, в детстве, находясь в гостях у родственников в селе Нижний Воч (Усть-Куломский район), до меня никак не доходило, как можно кушать вареную капусту и рыбу, которая пахнет туалетом? Со временем с вареной капустой я более-менее разобрался: в чем-то она по-своему хороша, особенно когда приготовлена с тмином.

Что же касается рыбы, то попробовать ее в подтухшем виде я так и не решился. Делал несколько попыток, но запах, запах… Такое ощущение, что он убивает все живое.

Почему ижемцы такие умные?

Именно климат и тяжелые бытовые условия заставили северян изобретать особые способы хранения продуктов. Отсюда и любовь к вареной капусте (в деревнях ее хранят в бочках, сверху накрывая чем-нибудь тяжелым, чтобы был рассол) и рыбе печорского засола. В особом почете она до сих пор у многих жителей населенных пунктов, расположенных в бассейнах Вычегды и Печоры.

Говорят, что вкус у рыбы печорского засола изумительно нежный, изысканный. Если взять ее за хвост и легонько встряхнуть, то в руках должен остаться лишь один хребет, а все остальное упасть в тарелку. Это значит – рыба дошла до нужной кондиции. Полученную желеобразную массу гурманы вкушают ложками. При этом, разумеется, плотно закрыв дверь на кухне.

Принято считать, что в нашем регионе первыми распробовали рыбу с запашком в Ижемском районе. Сами ижемцы считают, что в стародавние времена рыба, приготовленная таким способом, была чуть ли не единственным спасением от цинги. Так же бытует мнение, что она полезна для мозгов (вот почему ижемцы такие умные). Рыбу вылавливали в больших количествах только весной и осенью, поэтому возникала проблема хранения. Причем проблема казалась практически неразрешимой, так как был дефицит соли. В итоге появился вариант заготовки рыбы, который требовал минимального количества соли.

Трудно – до первой ложки

Ну, а что все-таки с запахом – куда его деть? По словам депутата Госсовета Коми Ильи Богданова, уроженца села Брыкаланск (Ижемский район), резкий запах чувствуется лишь до первой ложки с рыбой (вернее, с тем, что с ней стало), потом он как бы исчезает. Депутат остроумно сравнил ситуацию с коронавирусом, когда у заболевших напрочь пропадает обоняние. После «трудной» первой ложки все идет замечательно, добавка только приветствуется!

У северных коми деликатес с запашком называется иска чери, у южных – дука чери. Иска и дука – слова-синонимы. Означают одно и то же – с запахом.

Рыба печорского засола пользуется спросом в основном у жителей северных районов республики. Но любят полакомиться ею не только коми, а и представители других национальностей.

Квашеная рыба

Были случаи, когда иска чери на селе использовали и не по прямому назначению. Например, в качестве «орудия возмездия». Подкинут, бывало, недоброжелателю пару тухлых рыбешек в подполье, а то и в колодец, и попробуй после этого запах выветрить или воды испить!

Биологи считают, что неверно называть рыбу печорского засола тухлой. Скорее – она квашеная. У рыбы печорского засола есть свои плюсы. Например, при ее заготовке белок расщепляется, а поэтому значительно лучше усваивается организмом.

Надо признать, что по части расщепления белка таким способом люди – далеко не первопроходцы. Те же пауки поначалу свою жертву «консервируют», плотно обмотав паутиной и, только когда она доходит до определенной стадии разложения, начинают трапезничать.

Пассажиров тошнило в полете

В советские времена в Ижемском районе возникали проблемы с перевозкой иска чери. Распространенным транспортным средством тогда был самолет. Несмотря на тщательную упаковку багажа, по истечении первых 5-10 минут полета «аннушки» (в основном тогда летали самолеты Ан-2) весь салон обволакивал «аромат», провоцирующий у некоторых пассажиров рвотный рефлекс. Подобные «пытки» случались и в студенческих общежитиях, когда родители присылали детям их привычные лакомства.

С подобной проблемой перевозки, кстати, сталкиваются и в Швеции. Рыбу с душком там делают в основном из сельди. Такой вид заготовки у них называется сюрстремминг. В середине «нулевых» годов ряд шведских авиакомпаний из-за специфического запаха сюрстремминга ввели запрет на провоз такой продукции даже в консервированном виде. Вдруг из-за резкого перепада давления банка «взорвется»?

Дохлятина из болота

Квашение белковых организмов (и не только рыбы) является частью культуры многих народов. У наших соседей, ненцев, есть весьма экзотический рецепт приготовления оленины. Правда, то, что в итоге получается, олениной назвать можно весьма условно.

Для начала отбирают упитанного, но старого оленя (видимо, которого уже не очень жалко, да и мясо у него уже жестковато), пару дней его не кормят, чтобы кишечник очистился, затем отводят на болото, душат и топят. Место «погребения» забрасывают мхом и торфом. Через несколько месяцев можно приходить за нямкой – так называется оленина, приготовленная на болоте.

К такому способу приготовления оленины ненцы пришли не от сытной жизни. Возможно, для нямки используются и мертвые олени. В тундре из-за болезней нередко случается массовый падеж парнокопытных. Что их потом просто закапывать или оставлять на съедение хищникам? Впрочем, человек – тоже хищник. Поэтому для выживания в суровых условиях любой белок сгодится…

P.S. В общем, по части экзотических деликатесов Коми не уступает Исландии или Швеции. Но международные гастрономические фестивали у нас не проводятся. Для начала надо построить хотя бы дороги и наладить сервис. Это единственный способ «продвинуть» Коми на рынке туризма. Одних только дохлых оленей или рыбы «с душком» для этого недостаточно.

Скандал на российской ярмарке

Согласно историческим источникам, рыба печорского засола во все времена воспринималась неоднозначно.

Так, в 1913 году в Архангельске во время знаменитой Маргаритинской ярмарки санитарный надзор забраковал товар у нескольких купцов. Царевы слуги посчитали, что негоже предлагать горожанам гнилой товар. Все доводы о том, что рыба «не гнилая», а мезенско-печорского засола, имеющая пусть и тухловатый запах, зато вкус у нее изумительный, да к тому же сами архангелогородцы до нее весьма охочи, не подействовали. В итоге рыбу конфисковали и закопали.

Сергей МОРОХИН.