Вчера, 19 сентября, экс-заместитель главы республики Алексей Чернов вышел из стен Сыктывкарского СИЗО-1.

Он провел в заключении ровно 9 лет – «от звонка до звонка». Наказание отбывал в основном в Петербургской исправительной колонии строгого режима № 6, но по иронии судьбы покинул казенные узилища именно в столице Коми – в городе, который стал роковым в его судьбе.

В Сыктывкар г-на Чернова этапировали в начале этого года в связи с возбуждением против него нового уголовного дела. Все это время он провел в следственном изоляторе, который находится в Верхнем Чове.

«Серый кардинал» в черном трико

9 лет назад Алексей Чернов считался «вторым человеком» в республике. Недаром его называли «серым кардиналом» – эдаким политкомиссаром при губернаторе Вячеславе Гайзере. Чернов отвечал за внутреннюю политику, курировал общественные движения и СМИ, занимался расстановкой кадров и, конечно, выборными кампаниями в Коми. Ему приписывают фразу в духе Калигулы: «Я и лошадь смогу сделать депутатом Госсовета!».

У столь влиятельной фигуры был весьма обширный круг знакомых и соратников. Поэтому стоило ожидать, что у дверей СИЗО соберется целая толпа друзей или по крайней мере его товарищей по несчастью, с которыми Чернов много лет назад сидел на одной скамье подсудимых.

Однако встречающих оказалось всего трое: неопознанный нами мужчина, а также родственник Чернова и наконец его друг детства – Николай Левицкий (известный бизнесмен, а в 2003-2004 гг. – замглавы Коми).

Как ни парадоксально, но первым, кто встретил «сидельца», оказался корреспондент «Трибуны», наивно рассчитывавший на блиц-интервью.

Пока хмурая троица битый час терпеливо ожидала в сторонке, не решаясь перейти за шлагбаум СИЗО, репортер дерзко проник внутрь здания. Но на беду, уфсиновцы проводили какие-то учения (типа профилактики побегов). Поэтому моя попытка вытащить фотокамеру была жестко пресечена. Кроме того, на меня едва не набросилась служебная собака. И облаянному немецкой овчаркой мне пришлось ретироваться с позором.

В 10.50 из СИЗО вышел бритоголовый человек в черном трико с большой спортивной сумкой. Чернов, заметно похудевший и осунувшийся, держался весьма приветливо, но на интервью его раскрутить так и не удалось. Впрочем, он пообещал побеседовать с «Трибуной» позже.

«Может, в «телеге» спишемся?» – спросил я.

«Когда я садился, телеграм-каналов еще не было», – улыбнулся г-н Чернов.

Затем он подошел к кучке встречавших, поздоровался, сел в черную «Тойоту» и укатил. По нашим сведениям, вскоре он отбыл в свой родной Санкт-Петербург.

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Да, было дело!

Напомним, что Алексей Леонидович был задержан сотрудниками ФСБ в своей квартире в центре Сыктывкара в ночь с 18 на 19 сентября 2015 года, а вскоре арестован.

Чернов – ключевой фигурант так называемого «дела Гайзера», прогремевшего на всю страну. По этому делу он вошел в первую «четверку» обвиняемых, наряду с бизнесменом Александром Зарубиным, Валерием Веселовым и самим Гайзером. Им инкриминировали создание организованного преступного сообщества (ОПС), коррупцию, мошенничество и ряд других преступлений. Под «замес» в 2015 году попала почти вся верхушка республиканской власти, включая и предыдущего губернатора – Владимира Торлопова.

Помимо ОПС, взяток и мошеннических схем бывших руководителей Коми обвинили в выводе из-под контроля властей крупных активов, в первую очередь птицефабрики «Зеленецкая». Им грозили огромные сроки (тому же Чернову – 20 лет). Однако судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко сотворила настоящую сенсацию: 10 июня 2019 года она оправдала подсудимых по самой тяжелой статье – ОПС.

В итоге Гайзер получил 11, а Чернов – девять лет лишения свободы плюс штрафы по 160 миллионов рублей.

Валерий Веселов был приговорен к лишению свободы на 6,5 лет, однако в колонии общего режима, что позволило сократить срок пребывания на два года. Такой же срок получил и экс-глава РК Владимир Торлопов (освободился в конце 2022 года).

Александр Зарубин не получил ничего. Все время следствия и суда он благополучно от них скрывался (есть версия, что в Великобритании).

Теперь из двух десятков фигурантов «дела Гайзера» за решеткой остался только сам Гайзер. Срок он отбывает в Тверской области, в колонии, которая находится недалеко от города Бежецк. И сидеть ему еще два года.

Валерий ЧЕРНИЦЫН.