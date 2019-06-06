На сходке криминальные «авторитеты» приговорили оперативника к смерти за то, что он застрелил вора в законе

6 июня 90-летний юбилей отметил легендарный сыщик Вячеслав Истомин – один из лучших оперов Коми АССР.

Вячеслав Алексеевич начал милицейскую службу в 1955 году в Троицко-Печорском РОВД. Затем были Инта и Воркута, где с 1965 по 1970 годы он возглавлял городской уголовный розыск. Прослужив в милиции более 30 лет, на заслуженный отдых подполковник Истомин вышел в 1981 году.

Мы предлагаем вниманию читателей два ярких эпизода из жизни ветерана советской милиции.

Озверевшая банда

1957 год, поздняя осень. В Троицко-Печорске идет призыв на воинскую службу. Большинство призывников уже отправилось в воинские части, в районном военкомате осталось всего четыре человека. Их призыв откладывался на несколько дней.

Договорившись с заведующей райбольницей, военком отправил парней на строительные работы: там шла подготовка к сдаче нового больничного корпуса в эксплуатацию, но рабочих рук не хватало.

А на стройке уже более трех месяцев работали расконвоированные заключенные. Тогда это было в порядке вещей: осужденных использовали в качестве рабочей силы на многих объектах.

Зэки быстро вошли в контакт с одним из призывников – Игорем Ладановым: тот приносил водку и два дня пил вместе с ними. А когда на третий день деньги кончились, зэки потребовали, чтобы парень ограбил продавщицу сельского магазина.

Ладанов отправился к магазину, но в последний момент решил отказаться от грабежа. Вместо этого он постучался в ближайший дом и попросил сообщить обо всем в милицию. А когда вышел, встретил у калитки четырех зэков: те шли за ним по пятам от самой стройки. Поняв, что призывник их сдал, они схватили Ладанова и потащили на расправу.

Паренек кричал, звал на помощь. Сбежались люди, но помочь не могли – зэки были вооружены топором и железными прутьями.

Через несколько минут к разъяренным бандитам подбежали опер Истомин и следователь Денисов. Увидев милиционеров, один из зэков ударил Истомина прутом по голове и заорал: «Вали легавых, смерть ментам!» И заключенные разом кинулись на милиционеров.

Предупредительный выстрел в воздух преступников не смутил. Окровавленного Истомина сбили с ног, и он увидел занесенный над ним топор… Каким-то чудом ему удалось увернуться – топор вонзился в землю буквально в сантиметре от головы сыщика. Не дожидаясь второго удара, Истомин выстрелил в озверевшего бандита.

Выбираясь из-под свалившегося на него преступника, Истомин услышал второй выстрел – это стрелял Денисов, ранивший другого заключенного. Но к месту схватки подбежали еще четверо зэков, они подхватили убитого и раненого, а также призывника Ладанова, оказавшегося в роли заложника. Бандиты скрылись в строящемся здании и забаррикадировали вход.

Через десять минут стройку окружили подоспевшие на помощь Истомину и Денисову вооруженные милиционеры. Несколько длинных очередей из автоматов по окнам и крыше привели заключенных в чувство, раздался крик: «Мусора, не стреляйте, мы сдаемся!»

Картечь прошла мимо

Но для Истомина история на этом не закончилась. Оказалось, что он застрелил вора в законе. И за это на сходке «авторитетов» на зоне лейтенант был приговорен к смерти. Вскоре сыщик заметил, что за ним постоянно кто-то наблюдает.

В выходной день он отправился на лыжную прогулку. На лесной опушке у него развязался шнурок на ботинке. Истомин нагнулся, чтобы завязать шнурок, и это спасло ему жизнь. Прямо над головой прошел заряд картечи! Милиционер увидел силуэт человека, который тут же растворился в лесной чаще. Поиски стрелка ни к чему не привели.

На следующий день, дабы не искушать судьбу, сыщику предложили сменить место работы и отправили в Инту. А через некоторое время его перевели в Воркуту.

Чистота – залог свободы

Тот августовский день 1969 года для работников аптеки воркутинского поселка Рудник начался как обычно. До обеда все было спокойно, но около трех часов дня дверь распахнулась, и в помещение ворвались грабители. Двое – в черных масках, третий – в надвинутой на глаза кепке. Уложив персонал на пол, налетчики забрали наличность, собрали все наркотические вещества в сумку, взяли из подсобки бидон со спиртом и скрылись.

Когда следственная группа под руководством начальника угрозыска Истомина прибыла на место происшествия, кассир аптеки рассказала, что запомнила бандита с ружьем. На нижней челюсти у него чуть заметный шрам. Кроме того, от грабителя исходил неприятный запах давно немытого тела. Тут же была выдвинута версия, что преступники – из бригады заключенных, которые работают на сооружении канализационной системы поселка. Но как они выбрались из-за высокого забора, по периметру которого – вышки охраны?

Конвойная служба уверяла, что с охраняемого ими объекта и мышь не проскочит. Однако начальник УГРО Истомин решил досконально изучить территорию. И в одном месте, недалеко от забора, опера обнаружили замаскированный люк. Один из оперативников свободно прополз под землей и вылез через такой же люк, только метров за сто по другую сторону забора.

Уже через полчаса вызванная с работы кассир аптеки обходила построенных в шеренгу заключенных. Следом за ней шел Истомин. Он сразу обратил внимание, что стоявшие в шеренге были явно в нетрезвом состоянии, от них разило спиртным. И вот подошли к зэку, на нижней губе которого был небольшой шрам. От заключенного исходил неприятный запах.

Потом один из задержанных спросил: как их удалось «вычислить»? Майор Истомин усмехнулся: «Гигиену нужно соблюдать, почаще мыться»…

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

автор книги «Сыщики земли Зырянской».