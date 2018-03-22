На сыктывкарский лед выйдут студенты, электрик, шофер и даже банкир

24 марта в столице Коми состоится международный хоккейный матч, в котором сыграют сыктывкарский «Строитель» и финская команда «Вейтеря».

Задолго до этой игры болельщики «Строителя» начали осаждать Министерство спорта с требованием выделить им «лишний» билетик на матч любимой команды с чемпионом Финляндии. Как заявил председатель фанатской организации Игорь Зибарев, интерес к этой игре большой, желающих посмотреть матч много, а вот пригласительных билетов, которые раздавались 18 марта на избирательных участках, хватило не всем.

Команда «выходного дня»

Но что скрывается за громкой вывеской «международный матч» и каковы реальные силы нынешнего чемпиона Финляндии? Об этом «Трибуне» рассказал председатель совета ветеранов команды «Строитель» Анатолий Соловьев:

— О команде города Лаппеэнранта известно немного. «Вейтеря» образована в 1950 году. Сегодня в ней нет профессиональных хоккеистов, все они любители. Из 25 игроков 20 — студенты. Среди остальных водитель, электрик, физиотерапевт, банкир. Днем они работают или учатся, а вечером тренируются. Матчи в Финляндии проходят, как правило, по выходным. Судя по чемпионскому титулу, игроки команды успешно совмещают основную работу с матчами чемпионата страны.

Интересен и такой факт: в составе команды есть «сыктывкарские корни»: там играет 21-летний Эмиль Федоров. Его отец Артур Федоров в середине «лихих» девяностых играл в «Строителе». А главный тренер «Вейтеря» — выходец из России, точнее даже — из СССР: это Алексей Никишов. Известно также, что один представитель «Вейтеря» играет в национальной сборной страны. Это 27-летний полузащитник Ээту Пеухкури — успешный финский банкир, для которого хоккей — просто хобби.

«А были схватки боевые»

Не все болельщики знают о том, что в Сыктывкаре было проведено четыре международных турнира. Первый из них состоялся почти 40 лет назад, в 1981 году. Затем — два подряд: в 1985 и 1986 гг. А последний «блеснул» на закате существования Советского Союза — в 1990 году.

В Финляндии «Строитель» принимал участие также в четырех турнирах, причем в трех был победителем. В общей сложности проведено 20 игр, из них в копилке команды 17 побед и три поражения, забито 130, пропущено 50 мячей.

С командой «Вейтеря» наш «Строитель» в разные годы провел четыре встречи, все игры закончились победой команды из Коми. Забито 22 мяча, пропущено 11.

На Ыбицу — с клюшками?

— Очередная встреча с финнами, которая состоится 24 марта, будет полезной для обеих команд, — продолжает Анатолий Соловьев. — Этот матч станет своеобразным этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира в 2021 году. В этой связи федерации хоккея с мячом и Министерству спорта РК стоит подумать о проведении серьезных международных соревнований, каким может стать турнир на «Кубок главы Республики Коми» финно-угорских народов.

Еще в 1998 году, будучи начальником хоккейной команды «Строитель», я поднимал этот вопрос перед спортивным руководством республики и тогдашним главой РК Юрием Спиридоновым. Такое предложение после чемпионата, прошедшего в Швеции, высказали как раз представители сборной Финляндии, бывавшие на турнирах у нас в Сыктывкаре. Они высоко оценили уровень их проведения и высказали идею о турнире, в котором кроме хозяев поля примут участие команды Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Эстонии, Венгрии, Финляндии. Спиридонов тогда эту идею одобрил: «Турнир проводить будем, но попозже!» Увы, «попозже» не вышло. Пришли другие времена…

Вопрос о турнире вновь стал актуален с появлением фестиваля «Ыбица» в финно-угорском этнокультурном парке в селе Ыб. Почему бы там не провести выставочный матч среди команд родственных народов? Впоследствии он мог бы быть внесен в международный календарь Федерации хоккея России. Слово за властью, — подытожил А. Соловьев.