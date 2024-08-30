На татами выходит политика? Против тренера-каратиста используются запрещенные приемы

Депутат Совета МР «Печора» от КПРФ Алексей Громов, последовательно защищающий интересы местных жителей, стал для власти «неугодным». Переизбрать столь активного депутата практически невозможно, поэтому его пытаются опорочить.

Спортивный бренд

В конце 90-х Алексей Громов проходил срочную службу во внутренних войсках МВД РФ. Около года служил на Кавказе в «горячих точках». В 2001 году Указом Президента Алексей награжден «медалью Суворова», а также нагрудным знаком «За службу на Кавказе». После армии Алексей приехал в Печору и продолжил службу оперуполномоченным уголовного розыска. В 2005 году уволился из органов внутренних дел.

Ныне он депутат районного Совета, а кроме того, является помощником депутата Государственной Думы РФ Олега Михайлова.

Имея диплом, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта и квалификацию тренера-преподавателя, с февраля 2024 года А. Громов работает тренером по каратэ клуба «Каскад» при городской спортивной школе. Среди его воспитанников – чемпионы республики, призеры соревнований Северо-Западного федерального округа. Шестеро ребят из «Каскада» – члены нынешней сборной Коми, а сам Алексей – один из тренеров общереспубликанской команды.

В общем, «Каскад» – это, можно сказать, уже спортивный бренд города. Специалисты говорят даже о «печорской школе каратэ», с ее успехами и традициями. В сентябре клубу «Каскад» исполняется 15 лет. Полсони ребят и девчонок готовятся к юбилею. Но подготовка к празднику неожиданно омрачилась информационной атакой на самого тренера.

«Детей не трогайте!»

В конец июля депутат городского поселения «Печора» написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить тренера: имеет ли он судимость и право заниматься с детьми? Заодно депутат предложила прокурору проверить у Громова документы, а также выяснить, на каком основании он проводил спортивное мероприятие в детском саду «Березка».

Год назад Алексея уже проверяли – все документы и «допуски» у него в порядке. Что же касается «Малых олимпийских игр», то это плановое мероприятие, проводимое в дошкольных учреждениях. И туда Громова (он часто проводит патриотические «Уроки мужества») пригласила директор садика. Спортсмены из «Каскада» провели перед малышами показательные выступления, а Алексей провел с ними беседу. В чем же тут криминал?

Тем не менее депутат Госсовета Коми Илья Семяшкин (избран в парламент по Печорскому округу № 8) отправил в Минобр республики запрос насчет тренера Громова. Там те же «вопросы», которые озвучила и городской депутат. В свою очередь Минобр перенаправил запрос в Печорскую мэрию.

Пока чиновники, депутаты и прокурорские работники ведут плодотворную переписку (хотя достаточно было поднять материалы предыдущей проверки), родители юных спортсменов заволновались и даже записали видеообращение к президенту (у нас чуть что – сразу к Путину). Родители просят оградить тренера от нападок и сохранить «Каскад» (в городе появились слухи, что клуб якобы закроют).

Не исключено, что в этом скандале, возникшем на пустом месте, косвенно может быть заинтересован все тот же Илья Семяшкин. В следующем году – выборы в Госсовет. По Печорскому округу коммунисты, скорее всего, будут выдвигать Алексея Громова. Возможно, он станет конкурентом г-на Семяшкина.

Но в любом случае эта «мышиная возня», не имеющая отношения к спорту, политических очков никому не прибавит.

– Скрывать мне нечего, сам я отношусь к ситуации спокойно, – заявил «Трибуне» Алексей Громов. – Но тут речь идет о детях. Пусть взрослые играют в политические игры, а вот детей трогать нельзя!

Виктор СЕМЕНОВ.