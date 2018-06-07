На территории Коми расплодились дикие звери

Инспекторы ГИМС проводят рейды по соблюдению правил безопасности на реках республики.

12 июня, в День России, в Сыктывкаре пройдут традиционные гулянья. На улицах, площадях, в парках и скверах пройдут концерты, конкурсы, спортивные соревнования.

В Коми с 10 сентября планируют запустить пассажирский поезд № 54/53, который соединит Сыктывкар и Усинск. Время в пути — 10 часов 30 минут. Сейчас этот путь на поезде занимает 21 час.

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