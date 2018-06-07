В республике увеличилось число диких зверей и птиц. Так, популяция песца увеличилась в 2,6 раза, белки — в два раза, горностая — на 30 процентов. Вдвое возросла численность волков.
Благоприятные климатические условия способствовали также увеличению численности боровой дичи. Тетеревов и рябчиков стало больше в два раза, глухарей — на 36 процентов.
Лосей в лесах Коми за прошлый год развелось на треть больше. Причем продолжается их миграция в северные районы. Также резко увеличилось число сохатых в восточных районах — Вуктыльском и Троицко-Печорском. Специалисты предполагают, что это связано с увеличением численности волков в соседних местностях и возвращением лосей в прежние угодья после лесных пожаров 2014 года.
По данным специалистов, численность бурых медведей на территории Коми составляет 3800 особей.
На территории Коми расплодились дикие звери
В республике увеличилось число диких зверей и птиц. Так, популяция песца увеличилась в 2,6 раза, белки — в два раза, горностая — на 30 процентов. Вдвое возросла численность волков.