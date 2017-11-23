На три лесных койгородских поселка — ни фельдшера, ни санитарной машины

Жители трех поселков Койгородского района — Кузьель, Ком и Усть-Воктым — жалуются на отсутствие медицинской помощи.

«Это тебе не такси!»

78-летняя жительница Кузьеля Алла Михайловна Савина — инвалид, передвигается на костылях. Месяц назад она собралась в районную больницу. Попросила, чтобы довезли на санитарной машине. Оказалось — машины нет, она давно сломалась. И вообще, ответили ей, санитарный транспорт — это тебе, бабушка, не такси. Ты уж сама как-нибудь добирайся…

— Я инвалид, поэтому и спросила про машину, — рассказывает Алла Михайловна. — Живу в поселке уже 53 года, и всегда были проблемы с транспортом. Но в последнее время стало еще хуже.

Как умирают поселки

Эти населенные пункты от райцентра вроде бы недалеко. Да только сама дорога — одни слезы. Добираться сюда лучше всего на тягаче или КамАЗе.

В советские годы в Койгородском районе был крепкий леспромхоз, следивший за состоянием дорог. Люди в лесных поселках жили неплохо. В Кузьеле была даже своя больница. В девяностые годы леспромхозы разорились, жители начали разъезжаться.

Как сообщил специалист поселковой администрации Руслан Ганьшин, сегодня в Кузьеле едва ли наберется три сотни жителей. Некоторые здесь прописаны, но постоянно не живут. Из инфраструктуры остались школа, детсад, почта, клуб и ФАП. В единственный магазин продукты завозят два раза в неделю.

Автобус из райцентра раньше делал три рейса в неделю, теперь — только два. Можно, конечно, нанять и такси, но для пенсионеров это накладно.

В конце минувшего лета на дороге под колесами груженого лесовоза обрушился хлипкий мостик через ручей, и его пока не восстановили. Старики вздыхают: в советские времена леспромхозовские мужики справились бы с ремонтом моста за сутки. Руки есть, лес — тоже, техника в лесопункте была своя.

Нескорая «скорая»

До недавнего времени Кузьель обслуживала фельдшер ФАПа. Причем два дня в неделю медработница работала на выезде — в соседних поселках Ком и Усть-Воктым. Также в поселок из райцентра регулярно выезжали бригады врачей.

Аптеки в Кузьеле, конечно, нет. За лекарствами в райцентр ездили фельдшер и соцработник, которым местные пенсионеры давали рецепты и деньги.

Теперь фельдшер попала в больницу, и судя по всему надолго. Это значит, что три поселка, по сути, остались без медицинской помощи. И вдобавок — без санитарной машины. Местным сказали, что ставку водителя вообще сократят.

Последняя надежда — на «скорую». Но чтобы приехать за пациентом из райцентра и отвезти его в больницу, «скорая» должна преодолеть 32 километра в оба конца (от Кузьеля до Койгородка — 16 км, от Кома еще дальше — 50 км).

Причем эти километры надо умножить на два или на три, потому что здешние дороги в ужасном состоянии. Для тяжелобольных — это смертельная мука, шансов на спасение мало.

Денег не хватает

Главный врач Койгородской ЦРБ Вадим Мечетин дал «Трибуне» комментарий, который мы приводим в сокращении.

— С 1 января 2018 года все автомобили Автотранспортного управления Минздрава Коми, обслуживающие Койгородский район (10 единиц), будут сокращены. Автотранспортным управлением предложено принять их вместе со штатными единицами на баланс ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» без дополнительного финансирования.

Администрацией ЦРБ проведен расчет расходов на содержание десяти единиц транспорта и одиннадцати водителей. Общие затраты составляют более 5 млн рублей. Учитывая тяжелое финансовое положение медучреждения (кредиторская задолженность более 5,3 млн), нами проведен анализ реальной возможности содержания автотранспорта. Принято решение о сохранении санитарного автотранспорта, за исключением автомобиля администрации ЦРБ («Нива Шевроле»), «ночной машины» и санитарного транспорта ФАПа поселка Кузьель.

Санитарный автомобиль ФАПа пос. Кузьель — в нерабочем состоянии.

Главный врач ЦРБ неоднократно ставил перед главой СП «Кузьель» вопрос об обеспечении санитарного автомобиля теплым гаражом. Рассматривались конкретные варианты, предлагалась помощь со стороны ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ». Но вопрос не решился. Как результат — нерабочий автомобиль.

Кроме того, санитарному транспорту Минздрава РК запрещено выезжать в нерабочее время (вечером, ночью) — эти автомобили не участвуют в оказании экстренной медпомощи. Для этих целей есть отделение скорой медицинской помощи ЦРБ.

На время отсутствия санитарного автомобиля ФАПа пос. Кузьель плановые выезды будет осуществлять дневной стационарный автотранспорт, базирующийся в селе Койгородок.

По словам Вадима Мечетина, за 10 месяцев этого года «скорая» выезжала в поселки Кузъель, Ком и Усть-Воктым 22 раза. А врачами проведено аж 19 выездов.

«Выездная работа врачей в районе сохраняется на высоком уровне, — уверяет главврач ЦРБ. – Медобслуживание глубинки – на особом контроле».

Осталось только убедить в этом жителей койгородской глубинки. Они почему-то не разделяют такого оптимизма.

Людмила КУДРЯШОВА.