На этой неделе была распространена информация о том, что врио главы Коми Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в деревне Алексеевка Корткеросского района, оби-татели которой больше 10 лет живут без фельдшерско-акушерского пункта. А ведь такие проблемные населенные пункты есть в каждом муниципалитете республики.

«Снег кругом, волки…»

В «Трибуну» обратилась жительница поселка Мандач Сыктывдинского района Лидия Васильевна Митина (74 года). Она пожаловалась на то, что из-за постоянных перебоев со светом на улицу страшно выйти: «Снег кругом, волки…». В поселке проживает около ста человек, это в основном пенсионеры, многие из которых нуждаются в постоянной медицинской помощи, а фельдшер приезжает один раз в неделю.

Понятно, что здесь нет аптеки, поэтому за лекарствами приходится ездить за 20 километров в Сыктывкар, но только если дорога почищена и если есть возможность договориться с водителем, поскольку общественный транспорт сюда не ходит. Еще хорошо, что работает продовольственный магазин, правда, цены там заоблачные, но тут выбирать не приходится: покупай хлеб и молоко или проходи мимо.

С жителями Мандача в декабре прошлого года проводила встречу глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина. Какой результат? Да нет результата – поговорили и разошлись, поскольку не может чиновница из Выльгорта решить главную проблему жителей Мандача – признать поселок бесперспективным и вот так взять и переселить людей из ветхого и аварийного жилья. Ответ один: «Ждите». А нет уже у большинства времени ждать, чтобы хоть чуток пожить по-человечески.

Умирающая деревня

Если фактически в пригородном Мандаче все так плохо, тогда что говорить об отдаленных населенных пунктах. Читатели сообщают, что до деревни Скаляп в Троицко-Печорском районе сейчас транспорт вообще не доезжает: нет дороги, все замело снегом, а расчищать ее некому.

Добраться сюда можно разве что на лыжах или снегоходе. В деревне уже давно нет магазина, люди сами как-то обеспечивают себя, хотя муниципальные власти могли бы раз в месяц организовывать завоз самых необходимых продуктов.

Недавно во многих населенных пунктах Троицко-Печорского района побывала машина флюорографии, но в Скаляп не заехала: нет такой деревни для местных начальников.

В письме в редакцию подчеркивается, что деревенька Скаляп, где постоянно проживает 8-9 человек, сама по себе тихо уйдет в историю. И таких деревень много, чиновники считают, что если на каждую обращать внимание, то никаких бюджетных денег не хватит. И что тогда делать, как жить?

Как уже сказано выше, Ростислав Гольдштейн в ручном режиме порешал проблему с ФАПом в деревне Алексеевка. Может, его назначенцам на местах стоит с него взять пример?

Сергей ПАВЛОВ.