На второй день работы (Криминал от 9 февраля)

Сотрудника магазина в Усинске заподозрили в краже.

С заявлением о краже обратился заведующий магазином. Он пояснил, что из служебного сейфа торговой точки похищены 114 тысяч рублей. Полицейские установили причастность к совершению преступления одного из сотрудников – ранее судимого 37-летнего местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый устроился на работу за день до пропажи денег. Фигурант задержан.

Избил сельчанку кочергой

Житель Объячево сломал женщине три ребра.

Поздно вечером 1 апреля 2023 года мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил сожительницу кочергой. Про полученные переломы стало известно уже после очередного избиения, когда потерпевшая прибежала к подруге, а та вызвала полицию. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Сработала сигнализация

Безработный печорец пытался похитить 20 бутылок спиртного, но не успел.

53-летний мужчина взял с теплотрассы металлический люк и разбил им витрину магазина. На сигнал охранной системы приехали росгвардейцы и задержали злоумышленника. Похищенное имущество (10 бутылок водки, 10 бутылок коньяка и 2 пачки сигарет) изъято и возвращено законному владельцу.

От такой торговли одни убытки

В Вуктыле продавец четыре года присваивала деньги работодателя.

Владелец торговой точки обратился в полицию с заявлением о том, что в последнее время он фиксировал большие убытки. Полицейские заподозрили продавщицу. Выяснилось, что она под предлогом якобы неработающего кассового аппарата предлагала клиентам оплатить покупку путем перевода денежных средств на личные банковские карты. Затем женщина оформляла номинальный возврат товара, перечисляя деньги на свои счета. Сумма причиненного работодателю ущерба превысила 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Миротворец» с ножом

45-летний ухтинец ножом порезал руки товарищу.

Вечером в беседке возле одного из домов в поселке Ярега между двумя мужчинами произошел конфликт. Третий попытался их успокоить, но встретил активное сопротивление. Тогда появился еще один «миротворец», который, взяв нож, двинулся на разнимавшего с криком «Завалю!». Он нанес ему два удара в ладони обеих рук. Пострадавший был доставлен в стационар, где ему провели операцию. Суд назначил мужчине, устроившему резню, наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Убил соседа топором

За один день 54-летний житель Печоры совершил убийство и травмировал еще двух человек.

Трагедия случилась в общежитии по переулку Советский. Мужчина был пьян и в ходе конфликта бросил в голову сожительницы стеклянный стакан, после чего, вооружившись топором, нанес удары двум соседям. Одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью, второй от полученных телесных повреждений скончался в больнице. На днях Печорский суд вынес злоумышленнику приговор: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.