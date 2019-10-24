На заседании осенней сессии Госсовета депутаты поддержали поправки в закон о вопросах местного самоуправления в регионе, а также внесли изменения в статью 92 Конституции РК.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию РК разработан в связи с принятием федерального закона № 87. Он предусматривает введение нового вида муниципального образования – муниципальный округ – и направлен на совершенствование территориальной организации местного самоуправления.
В связи с этим депутатам предлагалось внести изменение в Конституцию Республики Коми, дополнив виды муниципальных образований на территории региона муниципальным образованием муниципальный округ.
Кроме того, депутатам предлагалось установить общее наименование органов МСУ, в том числе должностных лиц с учетом нового вида муниципального образования. В частности, предлагалось внести ряд изменений в закон № 153-РЗ. Законопроекты Госсовет поддержал.
Всего же на заседании сессии было рассмотрено более 20 вопросов, в том числе вопрос о бюджете, который стал профицитным. Депутаты поддержали установление льготных тарифов на воду для сельских жителей Удоры и Сосногорска.
Депутаты дали «добро» на назначение экс-мэра Сыктывкара Валерия Козлова представителем республики в Северо-Западном регионе, а также освободили от должности председателя Контрольно-счетной палаты РК Елену Филимонову, которая получила повышение и займет должность в аппарате уполномоченного президента в Северо-Западном федеральном округе, где будет работать в качестве федерального инспектора по Коми.
На заседании осенней сессии Госсовета депутаты рассмотрели два десятка вопросов
На заседании осенней сессии Госсовета депутаты поддержали поправки в закон о вопросах местного самоуправления в регионе, а также внесли изменения в статью 92 Конституции РК.