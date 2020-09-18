У нового комплекса санатория «Серегово» нет шансов на будущее. Его в нынешнем виде невозможно сдать в эксплуатацию ни в обозримом будущем, ни в отдаленной перспективе.

Публично чиновники об этом не говорят, наверное, им неловко: столько лет обещали, что вот-вот все будет готово, надо лишь чуточку подождать. Действительно, примерно на 95 процентов здравница была готова уже лет 7-8 назад. Так в чем же дело?

Коварная лестница

Все карты раскрыл глава Коми Владимир Уйба на встрече с депутатами Совета Княжпогостского района (на тот момент он был еще врио – прим. ред.). Разговор получился достаточно откровенным.

Санаторий не выдержал проверку временем, – пока его возводили, менялись технические требования со стороны надзорных органов. Теперь выясняется, что имеющиеся в здании лестницы рассчитаны в ХХI веке лишь на 100 человек, но сам санаторий готов одномоментно принимать до 400. О просторных помещениях позаботились, а мелочи упустили. Скорее всего, в данном случае речь идет о требованиях пожарной безопасности. А ведь именно узкие лестничные марши и дверные проемы при пожарах чаще всего становятся причинами массовой гибели людей.

Очевидно, что на сегодняшний день уже просто невозможно что-либо сделать с лестницами – ни разобрать, ни расширить. Один есть только выход, правда, теоретический – поменять нормативные требования. Но надо договариваться об их пересмотре с федеральными чиновниками. Ситуация выглядит наиглупейшей, поскольку объект был запроектирован еще во времена СССР!

Коммерческий проект

Даже если представить (теоритически), что санаторий запустят и в нем будут проходить процедуры в четыре раза меньше курортников, как того требуют надзорные органы, то тогда в полный рост встанет вопрос о рентабельности учреждения. Надо понимать, что вся его инфраструктура изначально была заточена именно на 400 постояльцев, плюс еще 120-130 человек – это медицинский персонал.

Кстати, о персонале. Для него специально возводился многоквартирный дом, который еще не поздно довести до ума. Но там всех не разместить, следовательно, надо строить дополнительное жилье, а желательно еще и начальную школу с садиком…

О рассоле не подумали

Запуск нового комплекса упирается не только в узкие лестничные марши. Почему-то раньше никто не подумал о том, куда девать из ванн чудодейственные солевые растворы после их использования? А это немалые объемы – примерно 50 кубометров раствора, который ежедневно после использования надо сливать. Куда – на грунт, в реку?

Требуются каскадные пруды, чтобы хранить и перерабатывать соленасыщенные отходы. То есть речь идет об обязательном возведении специальных технических объектов и их содержании.

А теперь – нельзя

Но куда же сейчас деваются отходы из старого здания санатория, расположенного рядышком – на другом берегу Выми (его построили еще в 1929 году)? Все соляные растворы из тамошних ванн идут прямо в реку. И объемы их тоже приличные, поскольку водолечебница рассчитана на 100 отдыхающих.

Вся закавыка в том, что новые требования не распространяются на объекты, которые были запущены в стародавние времена. Зато теперь отработанный рассол ни на грунт, ни в реку сбрасывать нельзя.

«Партизаны» зашли в тупик

Еще в конце 80-х годов прошлого века на заседании Совета министров Коми АССР, возглавляемом тогда Вячеславом Худяевым, обсуждался вопрос о целесообразности привлечения на новостройку в Серегово строительной компании из Югославии с запоминающимся названием «Партизанский путь». Министры посчитали, что иностранцы не нужны, можно будет и своими силами управиться.

Как видим, свой путь оказался тупиковым. По большей части из-за того, что после исчезновения СССР пошла вразнос и вся строительная отрасль республики. К тому же выяснилось, что в условиях дикого периферийного капитализма проще воровать, чем что-то созидать. В последующие годы санаторий «Серегово» не раз упоминался в громких уголовных делах.

Стройка строится…

Новый комплекс санатория возводится с 1986 года, за это время два поколения чиновников успели заработать себе привилегированные пенсии. Есть все основания считать, что им был важен не результат, а сам процесс. Никто не задумывался о последствиях – деньги выделяются, стройка строится…

Согласно официальным данным от 2017 года, в санаторий было вбухано порядка 4,5 млрд рублей. Правда непонятно, как высчитывалась эта цифра и отражены ли в ней еще советские деньги, инфляция и девальвация 90-х годов?

Одни убытки

Истинные масштабы финансовых потерь оценить невозможно. Не будем забывать, что изначально новый санаторий в Серегово рассматривался в качестве альтернативы кировским здравницам, куда северяне ездят в массовом порядке и куда уходят не только личные, но и бюджетные средства. Был такой патриотический посыл – хватит кормить кировчан и прочих, у нас своих целебных вод хватает, работаем в Коми, оздоравливаемся тоже здесь!

Расчет делался и на то, что современная здравница в Серегово даст толчок развитию всего Княжпогостского района, появятся новые рабочие места. За счет отдыхающих приподнялся бы и малый бизнес. Увы, похоже, таким планам не дано сбыться.

Сегодня от недостроенного санатория республика имеет лишь одни убытки, поскольку ежегодно миллионы бюджетных средств приходится тратить на охрану объекта, который теперь никому не нужен.

Кстати, все руководители Республики Коми – от Юрия Спиридонова до Сергей Гапликова – обещали достроить санаторий во время своего нахождения у власти. Владимир Уйба пока держит паузу.

Сергей МОРОХИН.