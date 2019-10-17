14 октября в Усинске стартовали авиаперевозки в отдаленные населенные пункты. Возобновлены пассажирские авиаперевозки по сельским населенным пунктам вертолетом Ми-8.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю (понедельник, четверг). По понедельникам маршруты рейсовых вертолетов:
Усинск – Денисовка – Мутный Материк – Усинск. Вылет в 8.00.
Усинск – Усть-Лыжа – Щельябож – Захарвань – Усинск. Вылет в 10.30.
По четвергам маршруты рейсовых вертолетов:
Усинск – Мутный Материк – Денисовка – Усинск. Вылет в 8.00.
Усинск – Захарвань – Щельябож – Усть-Лыжа – Усинск. Вылет в 10.30.
Начались авиаперевозки в отдаленные села республики
14 октября в Усинске стартовали авиаперевозки в отдаленные населенные пункты. Возобновлены пассажирские авиаперевозки по сельским населенным пунктам вертолетом Ми-8.