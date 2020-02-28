Правительство Коми продолжает «сорить» деньгами налогоплательщиков, выделяя коммерческой структуре – ООО «Ухтажилфонд» – десятки миллионов казенных рублей. А когда и это не помогает, в ход идут «хитрые» коэффициенты и другие приемы.

В этой Схеме 855 страниц

11 декабря 2019 года совместным приказом министры ЖКХ и охраны природы Республики Коми Константин Лазарев и Роман Полшведкин утвердили Территориальную схему обращения (ТС) с отходами. С этой даты ТС вступила в законную силу. И теперь правительство и ООО «Ухтажилфонд», заключившие между собой соглашение еще в июне 2018 года (а также и все другие участники мусорной реформы) ,обязаны неукоснительно исполнять требования ТС.

И именно от ТС зависит не только экологическая ситуация и комфортность проживания жителей региона, но и стоимость «мусорных» услуг. В Территориальной схеме (этот документ имеет 855 страниц) прописано, как сортировать, вывозить, перерабатывать мусор, где организовать его захоронение. По недавно введенному закону власти должны проводить общественные обсуждения Схемы – чтобы жители и бизнес могли предложить свои поправки.

«Нас не услышали»

Проект был опубликован на сайте правительства, но чиновники-исполнители так надежно спрятали его в глубинах интернета, что даже людям, знающим об открытии слушаний, нелегко было найти предмет обсуждения. Счастливчикам, разыскавшим проект, предлагали направлять замечания для рассмотрения, но без обратной связи и в кратчайшие сроки.

«Поправки рассматривали те же чиновники, что разработали Схему, – высказал свое мнение «Трибуне» общественный инспектор из Ухты Валерий Торлопов. – Ни одно из наших предложений в нее не вошло».

О том, как создавалась ТС, «Трибуна» подробно описала в статье «Бабло» в кубе: как делать деньги из мусора?»

В Ухте – 100 кг, в Печоре – 200

С момента принятия ТС минуло три месяца, и на свет появляется новый проект. Заместитель руководителя МинЖКХ Анна Тюрнина предлагает общественности обсудить изменения в приказах по утверждению производственных программ и тарифов для операторов захоронения ТКО.

В целях сопоставления объема и массы мусора предлагается применять коэффициент перевода 9,7. Причем – только на полигонах Сыктывкара, Ухты, Усинска, Вуктыла и Усогорска. Это значит, что в приказном порядке, без взвешивания, нужно признать, что поступающие отходы будут весить 103 кг. К нашему удивлению, в Печоре, Инте, Воркуте и Айкино вес мусора составит 200 кг. Никаких изменений в Территориальной схеме производить не предлагается.

В пояснительной записке к будущему приказу говорится, что проект изменений разработан в целях упорядочения расчетов между региональным оператором по обращению с ТКО с операторами по их захоронению, и направлен… на недопущение убытков указанных хозяйствующих субъектов (то есть в интересах самих «мусорщиков»).

Согласно Правилам разработки и корректировки производственных программ и тарифов в области обращения с ТКО № 424 операторы, которые занимаются захоронением мусора на полигонах, вносят предложения об изменении (корректировке) производственных программ и тарифов в МинЖКХ Коми сами, никакого общественного обсуждения в данном случае не предусмотрено.

После проверки экономической обоснованности заявленных изменений утверждаются указанные изменения. Другими словами, получается, что чиновники решили поделить ответственность за незаконность предлагаемых изменений с общественностью.

Семь бед – никакого ответа

Возникает резонный вопрос: может, в столь резко потерявшем в весе «кубе» мусора виновато пресловутое «всемирное потепление», выразившееся в Республике Коми в «аномально жаркой зиме»? Другого объяснения для таких вот метаморфоз в действиях чиновников МинЖКХ вряд ли отыщешь. В декабрьской статье «Трибуна» писала: «Похоже, что власти Коми, упрямо проталкивая Территориальную схему, лоббируют интересы частной фирмы – регионального оператора».

Наши эксперты предупреждали тогда, что Территориальная схема противоречит здравому смыслу и подлежит корректировке. В МинЖКХ, похоже, вместо корректировки по всем правилам (с проведением необходимых измерений, на что нужно время и миллионы рублей) подгоняют результат под необходимые расчеты. Как известно, «Ухтажилфонд» должен своим партнерам около полумиллиарда рублей, проще говоря – он на грани банкротства. Уже правительство выделяет ему 58 миллионов рублей на «поддержку штанов», и деньги эти, видимо, не будут последними. А манипуляция с цифрами веса и объема может все долги обнулить…

Остап Бендер знал «400 относительно честных способов отъема денег у населения». Похоже, что чиновники МинЖКХ переплюнули «великого комбинатора» — он ведь не подозревал, что деньги можно делать даже «из мусора». Причем деньги эти уходят не государству, а в частный карман.

Владимир ИВАНОВ, Людмила Стаценко, г. Ухта.