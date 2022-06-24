Пока власти Коми и Ненецкого округа делили ежегодные квоты на вылов печорской семги, в Москве по-тихому был запущен бюрократический процесс, который уже в обозримом будущем может привести к драматическим событиям с тяжелыми социальными последствиями для жителей всего Припечорья.



В высоких московских кабинетах почему-то решили, что без присмотра за рекой Печорой со стороны государства можно как-то обойтись. Точнее, присмотр формально сохранится, но на расстоянии – из соседнего региона. Опять же возможна экономия бюджетных средств за счет «усушки и утряски» кадров.

Процесс превращения северной реки в бесхозный водный объект был запущен в середине апреля, когда была объявлена реорганизация федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» («Администрация «Печораводпуть»). Ее цель – присоединить печорскую структуру к Администрации Северо-Двинского бассейна, базирующуюся в Котласе (Архангельская область).

Планомерное уничтожение

Поскольку «Печораводпуть» является градообразующим предприятием для жителей поселка городского типа «Путеец» (расположен в 4 км от города Печора), реорганизация ФБУ может привести к массовым сокращениям среди работников, что в нынешних сложных экономических условиях является недопустимым.

Только «Печораводпуть» обладает дноуглубительными и дноочистительными снарядами для ведения работ в бассейне Печоры. Разрушение работы учреждения создаст угрозу устойчивому и безопасному функционированию водного транспорта.

Отметим также, что «Печораводпуть» является опорной базой для подготовки курсантов Печорского речного училища. Будущая реорганизация учреждения может отразиться и на судьбе специализированного учебного заведения, которое уже пытались закрыть.

Идет планомерное уничтожение государственных структур на Европейском Севере, чтобы окончательно перевести всех на вахтовый метод работы, это является недопустимым, считают печорские депутаты от оппозиции. Также они напомнили, что эффективное функционирование ФБУ «Печораводпуть» – залог выполнения стратегии социально-экономического развития муниципального района «Печора» до 2035 года.

Все – соседям!

Вся власть над водными ресурсами Европейского Севера сосредоточена в Двинско-Печорском управлении федерального Агентства водных ресурсов, базирующемся в Архангельске. Поэтому передача функций ФБУ «Администрация «Печораводпуть» в котласскую структуру не выглядит чем-то удивительным. Удивляет другое – почему власти Коми так безропотно отдают управление целым речным бассейном соседнему региону, который не имеет никакого отношения к Печоре? Ведь не течет Печора же по Архангельской области!

Для наглядности отметим, что в зоне ответственности ФБУ «Печораводпуть», по официальным данным, находится гигантская территория – от отдаленного села Усть-Унья в Троицко-Печорском районе до Нарьян-Мара. «Печораводпуть» обслуживает 2594 км водных путей, в том числе 1013 км с гарантированными габаритами пути (из них 779 км со светоотражательной обстановкой).

А морем – лучше?

Сегодня государственные и бизнес-структуры Архангельской области пытаются минимизировать экономическое значение Печоры, по которой в советское время перевозилось ежегодно до 13 миллионов тонн различных грузов.

Нефтепродукты, включая дизельное топливо, бензин, масла, всегда возили по Печоре с перевалкой (бункерной) через Печорскую и Усть-Цилемскую нефтебазы до Нарьян-Мара и по всей реке с выходом на морское побережье. На сегодняшний день архангельская «Бункерная компания» добивается и создает условия для того, чтобы все топливо перевозить в Ненецкий округ не по традиционному маршруту, а через Архангельск морем до Нарьян-Мара.

Кстати, руководитель «Бункерной компании» Дмитрий Платонов в настоящий момент находится в сыктывкарском СИЗО и проходит фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств АО «Коми тепловая компания».

На сегодняшний день создаются предпосылки для перевода всего грузопотока на Север и морское побережье через Архангельск, а не через водный бассейн Печоры. Что будет с отдаленными населенными пунктами Припечорья, похоже, чиновников совсем не волнует.

Не волнует уже давно, поскольку в противном случае они бы не допустили того, что в некоторых местах Печору можно летом перейти вброд, глубина там местами составляет 0,75 метра. Минимальные показатели глубины для сохранения судоходства – 1,2 метра.

Обращение к министру

Суть проблем северной реки и ее значение для жителей Припечорья депутат Госдумы РФ от Коми Олег Михайлов изложил в своем обращении в адрес министра транспорта России Виталия Савельева:

– В случае реорганизации ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» будут невостребованными услуги самого предприятия ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», судоремонтные услуги, работа надзорных органов, речных регистров, судоходная инспекция, портнадзор, а также услуги СЭС, а это огромное количество рабочих мест. Для г. Печоры это очень значимо, т.к. предприятия, связанные с речными перевозками, прекратят свою деятельность, что автоматически повлечет затруднение условий жизни всех населенных пунктов на берегах реки и ее притоках. При всех издержках перевозка грузов в НАО по р. Печора всегда была и будет выгоднее, чем через г. Архангельск…

Во избежание серьезных социальных последствий депутат просит министра отменить ранее принятое решение и оставить «Печораводпуть» как самостоятельное предприятие, работающее на исторически сложившемся и более рентабельном маршруте.

Дожили!

Глубина Печоры в свое время доходила местами до 30-40 метров. За ее состоянием следили и при царях, и при советской власти. По реке сплавляли лес до Нарьян-Мара, где с конца прошлого века работал Печорский лесокомбинат, ориентированный на поставку продукции в страны Европы.

В современной России Печорский комбинат стал не нужен – его обанкротили и ликвидировали, прекратился сплав древесины по реке, в 2019 году было закрыто «Печорское речное пароходство».

Конечно, в рамках северного завоза худо-бедно сохранится какое-то снабжение отдаленных населенных пунктов Припечорья. Но ведь очевидно, что все вопросы по логистике и доставке грузов по Печоре надо будет решать уже в Архангельске и Котласе. Как говорится, дожили…

Недоступный Север

Сейчас речь идет не только о сворачивании судоходства на самой крупной на российском Севере реке. В полный рост встает проблема транспортной доступности северных территорий Коми. 9 июня председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродромы гражданской авиации в Печоре, Инте и Усть-Цильме.

И в то же время чиновники постоянно заявляют о важности развития северного туризма, экономического продвижения в Арктику, о Северном широтном пути, других крупных проектах на территории Коми и НАО. А на деле вырисовывается совершенно другая картина – пессимистичная.

Сергей МОРОХИН.